Trump wil EU-functionarissen straffen om DSA

De regering van president Donald Trump overweegt sancties tegen Europese functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Digital Services Act (DSA).

Volgens ingewijden die met Reuters spraken, gaat het om mogelijke visumbeperkingen voor ambtenaren van de Europese Unie en de lidstaten. Washington stelt dat de wet Amerikaanse technologiebedrijven extra kosten oplegt. En dat het de vrijheid van meningsuiting inperkt. De Europese Commissie noemt die kritiek volledig ongegrond. De Commissie wijst erop dat vrijheid van meningsuiting juist centraal staat in de DSA. Volgens Brussel is de wet bedoeld om illegale inhoud zoals haatzaaien, nepnieuws en kindermisbruikmateriaal effectiever aan te pakken. En dit zonder de toegang tot informatie te beperken.

De DSA geldt sinds begin dit jaar. De wet legt strenge verplichtingen op aan de grootste online platforms en zoekmachines. Bedrijven als Meta, Google en Amazon moeten aantoonbaar maatregelen nemen om illegale inhoud te signaleren en te verwijderen. Daarnaast moeten zij rapportages publiceren over moderatiebeslissingen en periodieke risicoanalyses uitvoeren waarin de impact van hun diensten op de samenleving wordt onderzocht. Dit vraagt om ingrijpende veranderingen in de IT-processen van de bedrijven, met meer inzet van geautomatiseerde monitoring, kunstmatige intelligentie en transparante datastromen richting toezichthouders.

Eerlijker digitaal ecosysteem

Amerikaanse techbedrijven uiten hun zorgen over de hoge nalevingskosten. En over de mogelijke gevolgen voor innovatie. Zij stellen dat de regels hen dwingen tot investeringen die moeilijk schaalbaar zijn buiten Europa, wat de concurrentiepositie kan aantasten. De Europese Commissie benadrukt daarentegen dat de wet niet gericht is op Amerikaanse ondernemingen, maar op het creÃ«ren van een veiliger en eerlijker digitaal ecosysteem.

Volgens Heise heeft de Europese Commissie afgelopen zomer mogelijk een lopende DSA-procedure tegen het platform X (voorheen Twitter) tijdelijk opgeschort. Bronnen suggereren dat dit besluit verband zou kunnen houden met de wens om Trump niet verder te provoceren, gezien de dreigende handels- en tariefconflicten. Het is echter onduidelijk of er daadwerkelijk een directe link bestaat tussen deze stap en de huidige Amerikaanse dreiging met sancties.

De mogelijke strafmaatregelen zouden hoe dan ook een ongekende escalatie vormen in de verhoudingen tussen de EU en de VS. Voor CIOâ€™s, compliance officers en IT-afdelingen betekent dit dat naleving van de DSA niet alleen een technische en organisatorische uitdaging vormt, maar ook steeds meer een politieke dimensie krijgt. De vraag is in hoeverre bedrijven hun strategie moeten aanpassen aan een speelveld dat steeds nadrukkelijker wordt beÃ¯nvloed