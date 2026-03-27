Rechter fluit regering-Trump terug in conflict met Anthropic

Een Amerikaanse federale rechter heeft een belangrijke overwinning toegekend aan AI-bedrijf Anthropic in een juridisch conflict met de regering-Trump.

Dat meldt TechCrunch op basis van berichtgeving door The Wall Street Journal. De zaak draaide om een beslissing van de overheid om het bedrijf aan te merken als een risico binnen de toeleveringsketen, een kwalificatie die doorgaans wordt gebruikt voor buitenlandse partijen.

De rechter in Californië oordeelde dat deze classificatie moet worden ingetrokken. Ook moet de federale overheid haar instructie terugdraaien waarin overheidsinstanties werd opgedragen de samenwerking met Anthropic te beëindigen. Volgens de rechtbank was er sprake van maatregelen die mogelijk de rechten van het bedrijf op vrije meningsuiting aantasten. Tijdens de zitting werd gesuggereerd dat de acties van de overheid het functioneren van Anthropic ernstig konden ondermijnen.

Verschil van inzicht over inzet AI-modellen

De spanningen tussen het Amerikaanse ministerie van Defensie en Anthropic ontstonden eerder dit jaar. Aanleiding was een meningsverschil over hoe de overheid gebruik mag maken van de AI-technologie van het bedrijf. Anthropic wilde grenzen stellen aan de inzet van zijn modellen, waaronder een verbod op toepassingen in autonome wapensystemen en grootschalige surveillance. De overheid ging daar niet in mee en besloot het bedrijf als risico te bestempelen, gevolgd door een bevel om de banden te verbreken.

Niet lang daarna stapte Anthropic naar de rechter. Tegelijkertijd nam de kritiek vanuit Washington toe. Vanuit het Witte Huis werd het bedrijf neergezet als ideologisch gekleurd en een potentiële bedreiging voor de nationale veiligheid. De leiding van Anthropic zag de maatregelen juist als een strafmaatregel.

Na de uitspraak liet het bedrijf weten tevreden te zijn met de snelle beslissing van de rechtbank. Volgens Anthropic bevestigt de uitspraak dat hun juridische positie sterk is. Tegelijk benadrukt het bedrijf dat het wil blijven samenwerken met de overheid, met als doel AI op een veilige en verantwoorde manier in te zetten ten behoeve van de samenleving.