Wingtech eist miljarden van Nederland na ingreep bij Nexperia

Het Chinese technologiebedrijf Wingtech bereidt een internationale arbitragezaak voor tegen de Nederlandse staat vanwege het ingrijpen bij chipfabrikant Nexperia. Volgens Wingtech heeft de interventie van Den Haag geleid tot miljardenverliezen, operationele verstoringen en problemen rond de financiële verslaglegging van het concern.

Dit meldt het FD op basis van een persbericht van Wingtech. De zaak draait om de gebeurtenissen van eind september 2025, toen het ministerie van Economische Zaken een noodwet uit 1952 activeerde om de invloed van het Chinese moederbedrijf op Nexperia te beperken. Kort daarna greep ook de Ondernemingskamer in, waardoor de Chinese leiding feitelijk de controle over de chipproducent verloor. Nederland stelde destijds dat de maatregelen nodig waren om te voorkomen dat gevoelige technologie en productiecapaciteit richting China zouden verdwijnen.

Wingtech stelt nu dat de Nederlandse maatregelen meer dan 8 miljard dollar schade hebben veroorzaakt voor het bedrijf en zijn investeerders. Daarnaast zou de ingreep gevolgen hebben gehad voor delen van de internationale halfgeleiderketen. Eerder meldde Reuters al dat het concern een arbitrageprocedure overwoog.

Experts achten volledige compensatie onwaarschijnlijk

Juridische experts plaatsen vraagtekens bij de haalbaarheid van de claim, meldt het FD. Advocaat Onno Hennis noemt het op basis van de beschikbare informatie onwaarschijnlijk dat Wingtech de volledige geclaimde schade toegewezen krijgt. Volgens hem ligt de lat voor claims rond directe of indirecte onteigening hoog en is het lastig om een rechtstreeks verband aan te tonen tussen het optreden van de Nederlandse overheid en de financiële schade.

Daarbij speelt mee dat de Ondernemingskamer vrijwel direct na het overheidsingrijpen aanvullende maatregelen oplegde. Volgens Hennis kan daardoor worden betoogd dat eventuele schade eerder voortvloeit uit die gerechtelijke interventie dan uit het besluit van de overheid zelf.

Naast de juridische strijd kampt Wingtech inmiddels met financiële problemen. Het concern meldde vorige week een nettoverlies van omgerekend ruim 1 miljard euro over 2025. De omzet daalde in dezelfde periode met 58 procent tot circa 3,7 miljard euro.

Ook de accountant van Wingtech weigert vooralsnog de jaarcijfers goed te keuren. Volgens het bedrijf ontbreekt sinds eind september 2025 toegang tot systemen en informatie van onderdelen van Nexperia buiten China, waardoor onvoldoende controle-informatie beschikbaar zou zijn geweest voor de audit.

Door het ontbreken van voldoende zeggenschap over buitenlandse onderdelen van Nexperia kon Wingtech die activiteiten volgens de verslaggevingsregels niet langer consolideren in de jaarrekening. Dat leidde volgens het concern tot een groot eenmalig boekhoudkundig verlies. Wingtech benadrukt dat dit volgens het bedrijf niets zegt over de operationele prestaties of de juridische aanspraken als aandeelhouder.