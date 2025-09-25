AWS en SAP versterken samenwerking rond Europese soevereiniteit

Amazon Web Services en SAP breiden hun samenwerking uit om Europese organisaties meer controle te geven over hun data en processen in de cloud. Beide bedrijven maakten bekend dat SAP Sovereign Cloud-oplossingen beschikbaar worden in de European Sovereign Cloud van AWS.

Deze infrastructuur maakt deel uit van een geplande investering van 7,8 miljard euro door Amazon. AWS en SAP trekken al lang samen op in het aanbieden van cloud- en bedrijfsoplossingen. Waar SAP zijn expertise in bedrijfsapplicaties inbrengt, levert AWS de infrastructuur en operationele ondersteuning. Beide partijen benadrukken dat digitale soevereiniteit daarbij een centrale rol speelt. Dit geldt voor organisaties in gereguleerde sectoren. En voor overheden die aan strikte regels gebonden zijn rond datagebruik en -opslag.

Volgens David Brown, Vice President of Compute and Machine Learning bij AWS, geeft de uitbreiding klanten meer mogelijkheden om innovatie te combineren met naleving van lokale wetgeving. Hij stelt dat organisaties dankzij de koppeling van SAP en AWS beter in staat zijn kunstmatige intelligentie en andere geavanceerde technologieën te benutten binnen een strikt gereguleerd kader.

Investering in soevereine cloudinfrastructuur

Voor SAP betekent de samenwerking een aanvulling op een veel bredere strategie. Eerder deze maand kondigde het Duitse softwarebedrijf aan 20 miljard euro te investeren in een eigen volledig beheerde soevereine cloudinfrastructuur. Met SAP Cloud Infrastructure en SAP Sovereign Cloud On-Site wil SAP Europese klanten volledige controle geven over hun data en infrastructuur.

Daarbij worden meerdere modellen aangeboden. Die variëren van cloudoplossingen die volledig binnen de EU draaien tot on-site varianten die klanten rechtstreeks beheren. Voor de Duitse publieke sector bestaat al een aparte dochteronderneming, Delos Cloud. Die onderneming levert IT-diensten en biedt een soevereine versie van Microsoft 365 aan zonder dat Microsoft zelf toegang heeft.

De investeringen passen in een bredere beweging waarbij SAP zich positioneert als Europese tegenhanger van Amerikaanse cloudgiganten. Waar AWS, Microsoft en Google de afgelopen jaren eigen soevereine cloudinitiatieven lanceerden, benadrukt SAP dat het als Europees bedrijf niet wordt beperkt door Amerikaanse wetgeving. Daarmee hoopt het bedrijf een onderscheidende rol te spelen in een markt waar digitale autonomie steeds belangrijker wordt.

Soeverein kader voor AI

Volgens Thomas Saueressig, lid van de raad van bestuur van SAP, is de samenwerking met AWS een praktische stap om klanten sneller toegang te geven tot soevereine cloudoplossingen. Tegelijkertijd ziet hij de eigen SAP-investeringen als een fundament voor een meer onafhankelijke Europese digitale infrastructuur. Hij benadrukt dat de toekomst van Europa’s technologische positie mede afhangt van de mate waarin AI kan worden toegepast binnen een soeverein kader.

De European Sovereign Cloud van AWS wordt opgezet als een volledig onafhankelijke regio. Het staat dus los van bestaande AWS-infrastructuur buiten de EU. Klanten moeten profiteren van dezelfde beveiligingsstandaarden en diensten als elders. Maar wel met extra garanties voor naleving van Europese wetgeving en operationele autonomie. Voor SAP-klanten betekent dit dat hun belangrijkste bedrijfsapplicaties en ERP-processen in een vertrouwde omgeving kunnen draaien. Dit, terwijl ze profiteren van de schaal en innovatiekracht van de AWS-cloud.

De samenwerking maakt duidelijk dat digitale soevereiniteit een strategisch speerpunt is in de Europese technologiesector. Terwijl Europese overheden discussiëren over de opzet van eigen overheidsclouds, zetten internationale en Europese leveranciers stappen om een breed scala aan oplossingen te bieden die compliance, innovatie en autonomie moeten combineren.