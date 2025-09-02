SAP Cloud Infrastructure is Europese soevereine concurrentie voor AWS, Microsoft en Google Cloud

SAP kondigt grote investeringen aan in digitale soevereiniteit voor Europa. SAP investeert de komende jaren 20 miljard euro in een volledig door SAP beheerde soevereine cloud. Met SAP Cloud Infrastructure en SAP Sovereign Cloud On-Site, wil het Duitse softwarebedrijf Europese klanten volledige controle geven over hun data en infrastructuur.

SAP breidt het soevereine cloud-aanbod behoorlijk uit. Organisaties krijgen verschillende opties om meer controle over infrastructuur, platform en software te behouden binnen de Europese grenzen. Er komt een full stack infrastructuur oplossing voor grote organisaties binnen Europa. Om dit mogelijk te maken investeert SAP in de komende jaren 20 miljard euro in nieuwe digitale soevereine oplossingen.

Met deze investering moet Europa op de lange termijn digitaal onafhankelijker worden van Amerikaanse spelers. De investering van SAP richt zich specifiek op veilige lokale cloudoplossingen die voldoen aan alle wet- en regelgeving. Het richt zich hiermee vooral op de publieke sector en sterk gereguleerde industrieÃ«n. Daarmee concurreert het met de grote Amerikaanse cloudspelers die recent ook allemaal soevereige cloudoplossingen hebben geÃ¯ntroduceerd. Het grote verschil is echter dat de Amerikaanse cloudspelers niet volledig aan de Europese wet- en regelgeving kunnen voldoen, vanwege hun Amerikaanse roots. SAP is een Duitse organisatie en heeft hier geen last van.

Het uitgebreide soevereine cloudaanbod

SAP Cloud Infrastructure draait volledig in Europa. Alle gegevens blijven binnen EU-grenzen opgeslagen. Het voldoet aan Europese privacywetgeving en soevereine cloudeisen. Voor organisaties die de hoogste niveaus van controle willen kunnen kiezen voor SAP Sovereign Cloud On-Site, wat een eigen beheerde infrastructuur binnen de datacenters van de klant zelf is.

Voor de Duitse publieke sector is er Delos Cloud. Delos is een volledige dochteronderneming van SAP die IT-diensten levert aan Duitse overheidsinstanties. Zij kunnen hiermee snel digitaliseren en voldoen aan specifieke eisen voor digitale soevereiniteit. Een van de zaken die Delos ook kan aanbieden is een volledig door SAP beheerde Microsoft 365-omgeving, waar Microsoft op geen enkele vorm toegang toe heeft. Alle nieuwe innovaties worden door SAP en de Duitse overheid gecontroleerd.

Van Duitse overheid naar Europese overheidscloud

In bijvoorbeeld Nederland is ook de wens voor een eigen overheidscloud, maar tot op heden is dat nog niet goed van de grond gekomen. Deze wens speelt echter in veel meer Europese landen. SAP is met diverse landen in gesprek, elk land heeft echter zo zijn eigen eisen. Eisen waar SAP eigenlijk vanaf wil, SAP probeert alle Europese landen op Ã©Ã©n standaard te krijgen, zodat het een Europese overheidscloud kan uitrollen voor alle Europese landen. Of dat ook gaat gebeuren is nog even afwachten.

Duurzame soevereiniteit

Martin Merz, president van SAP Sovereign Cloud, benadrukt dat digitale veerkracht van Europa vraagt om veilige, schaalbare en toekomstbestendige soevereiniteit. Organisaties krijgen vrijheid om hun eigen implementatiemodel te kiezen. Tegelijk voldoen ze eenvoudiger aan de strengste compliance-standaarden.

Met SAP Sovereign Cloud behouden klanten niet alleen grip op hun infrastructuur. Ze benutten ook het volledige potentieel van alle SAP-cloudoplossingen. Organisaties kunnen de SAP Business Suite draaien in soevereine omgevingen en profiteren van continue innovaties zoals SAP Business Technology Platform en geÃ¯ntegreerde AI-mogelijkheden.

SAP Sovereign Cloud wordt ondersteund door honderden lokale experts en een breed pakket aan certificeringen. Klanten krijgen volledige soevereiniteit over data, techniek, operatie en juridische kaders. Zo behouden organisaties controle, voldoen ze aan wet- en regelgeving en kunnen ze met vertrouwen blijven innoveren.

Europa’s AI-leiderschap

Binnen die SAP Sovereign Cloud komen er ook veel mogelijkheden voor AI. Ook bij SAP is men ervan overtuigd dat AI de volgende fase van innovatie moet gaan brengen in Europa. “Het leiderschap van Europa in de volgende fase van digitale innovatie, en zeker op het gebied van AI, hangt af van hoe effectief we AI inzetten voor concrete en onderscheidende toepassingen in de industrie”, stelt Thomas Saueressig van SAP.

De volledige breedte van cloudinnovaties en AI-mogelijkheden wordt met deze sovereine oplossingen toegankelijk voor alle markten. Ook de publieke sector en gereguleerde omgevingen krijgen toegang tot deze innovaties binnen een soeverein kader.

