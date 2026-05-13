OpenAI-CEO verdedigt commerciële koers in rechtszaak met Elon Musk

De juridische strijd tussen Elon Musk en OpenAI heeft dinsdag opnieuw een scherp hoofdstuk gekregen. Tijdens een zitting in de federale rechtbank van Oakland verdedigde OpenAI-CEO Sam Altman (foto) zich tegen de beschuldigingen van Musk dat hij de oorspronkelijke missie van OpenAI zou hebben verlaten. Volgens Altman was het juist Musk die meer controle over het AI-bedrijf wilde krijgen en sterk op commerciële belangen was gericht.

Dit schrijft Reuters. De zaak draait om de overgang van OpenAI van non-profitorganisatie naar een model met commerciële activiteiten. Musk stelt dat hij OpenAI financieel steunde vanuit de gedachte dat het bedrijf AI zou ontwikkelen in het belang van de samenleving. Volgens hem is die missie verlaten nu OpenAI is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met nauwe banden met Microsoft.

OpenAI stelt daar tegenover dat Musk al vroeg op de hoogte was van plannen voor een commerciële structuur en zich pas tegen die koers keerde nadat hij zelf afstand had genomen van het bedrijf.

Altman: Musk wilde dominante positie binnen OpenAI

Tijdens zijn getuigenis verklaarde Altman dat Musk juist een dominante positie binnen OpenAI wilde verkrijgen. Volgens hem vroeg Musk ooit om een belang van 90 procent in het bedrijf.

Ook zou Musk hebben aangedrongen op een fusie tussen OpenAI en Tesla. Altman stelde dat hij daartegen bezwaar maakte omdat OpenAI onafhankelijk moest blijven om zijn oorspronkelijke doelstellingen te bewaken. Daarnaast weersprak Altman de beschuldiging dat hij samen met OpenAI-president Greg Brockman een non-profitorganisatie zou hebben omgevormd voor persoonlijk gewin.

Altman stelde daarnaast dat Musk volgens hem een negatieve invloed had op de onderzoekscultuur binnen OpenAI, vult SiliconANGLE aan. Onderzoekers zouden voortdurend hun resultaten hebben moeten verdedigen, terwijl fundamenteel AI-onderzoek volgens Altman juist vraagt om langere ontwikkeltrajecten en ruimte om nieuwe ideeën uit te werken.

Musk zet vraagtekens bij betrouwbaarheid Altman

De advocaten van Musk probeerden tijdens het kruisverhoor vooral de geloofwaardigheid van Altman aan te vallen. Daarbij verwezen zij naar verklaringen van voormalige OpenAI-medewerkers en bestuurders die eerder kritiek uitten op de bestuurscultuur binnen het bedrijf.

Advocaat Steven Molo vroeg Altman rechtstreeks of hij zakenpartners ooit had misleid. Altman antwoordde daarop dat hij zichzelf ziet als een eerlijke en betrouwbare bestuurder en niet van mening is dat hij anderen bewust verkeerd heeft geïnformeerd.

Ook de interne crisis bij OpenAI in 2023 kwam tijdens het proces aan bod. Altman werd toen kortstondig door het bestuur aan de kant gezet vanwege zorgen over zijn communicatie richting de organisatie. Volgens Altman was er vooral sprake van misverstanden en een vertrouwensbreuk binnen het bestuur, niet van bewuste misleiding.

Vragen over belangenverstrengeling

Tijdens het proces kwamen ook Altmans investeringen in andere technologiebedrijven ter sprake. De advocaten van Musk stelden vragen over zijn belang in Helion Energy, een bedrijf dat mogelijk energie moet leveren aan OpenAI-datacenters. Ook investeringen in Reddit en andere ondernemingen werden besproken in het kader van mogelijke belangenverstrengeling.

Volgens OpenAI ondersteunde Musk de commerciële plannen aanvankelijk juist. Het bedrijf richtte in 2019 formeel een commerciële tak op om voldoende financiering aan te trekken voor de ontwikkeling van geavanceerde AI-systemen.

De rechtszaak kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van OpenAI. Musk eist volgens Reuters ongeveer 150 miljard dollar schadevergoeding van OpenAI en Microsoft. Ook wil hij dat Altman en Brockman hun leidinggevende functies verliezen.