‘Nederlandse’ neocloud Nebius ontvangt Nvidia-investering van 2 miljard

Nvidia en Nebius kondigen vandaag een strategische samenwerking aan. Nvidia investeert 2 miljard dollar in de AI-neocloud, officieel gevestigd in Amsterdam. De twee bedrijven gaan samenwerken aan AI-factories, inference-infrastructuur en fleet management, met als doel meer dan 5 gigawatt aan AI-capaciteit voor eind 2030.

Nebius-aandelen schoten vandaag met 10 procent omhoog nadat Nvidia aankondigde 2 miljard dollar in het bedrijf te investeren. Laatstgenoemde biedt daarmee naar eigen zeggen bewijs in het vertrouwen in de technische diepgang van Nebius over de volledige AI-stack. De samenwerking richt zich op de uitbouw van hyperscale AI-cloudcapaciteit voor zowel AI-native bedrijven als grote ondernemingen.

Dat Nvidia al eerder betrokken was bij Nebius is geen verrassing. In december 2024 deed de chipmaker mee aan een 700 miljoen dollar grote investeringsronde bij Nebius voor de uitbreiding van AI-datacentercapaciteit. Die deal gaf Nebius onder meer een zetel in de board en een kapitaalinjectie voor verdere expansie.

Nebius, officieel een NV in Amsterdam, is een voortvloeisel van het voormalige Yandex, waarvan de in Nederland gevestigde tak onafhankelijk werd van het Russische moederbedrijf in juli 2024.

Vijf gigawatt en samenwerking van chip tot software

De nieuwe samenwerking gaat een stap verder dan voorheen. Nebius wil dankzij de steun van Nvidia meer dan 5 gigawatt aan capaciteit uitrollen voor eind 2030. Daarvoor krijgt het vroege toegang tot de nieuwste Nvidia-platformen: de Rubin-architectuur, Vera CPU’s en BlueField storage-systemen. In feite zullen de miljarden dollars die Nebius ontvangt, dus grotendeels opnieuw in Nvidia-apparatuur worden geïnvesteerd.

De samenwerking omvat vier concrete pijlers: het ontwerpen en ondersteunen van AI-factories, het bouwen van een inference- en agentic AI-stack voor ontwikkelaars en bedrijven, het uitrollen van meerdere generaties Nvidia-infrastructuur en fleet health monitoring met de nieuwste GPU-software van Nvidia.

Reeks aan deals

Sinds de afsplitsing van Yandex heeft Nebius een langdurige reeks aan deals gesloten. In september vorig jaar sloot het een contract met Microsoft ter waarde van 17,4 miljard dollar voor AI-rekencapaciteit. Kort daarna volgde een vijfjarig contract met Meta van circa 3 miljard dollar.

De aankondiging van vandaag is daarnaast opnieuw een voorbeeld van een bekend Nvidia-patroon. Afgelopen week investeerde de chipmaker ook al 2 miljard dollar elk in Lumentum en Coherent, twee andere strategische partners op het gebied van AI-infrastructuur. Zo ondersteunt het haar eigen klanten, die op den duur meer Nvidia-chips zullen kopen.