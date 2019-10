LogRythm introduceert ongelimiteerd dataplan voor NetGen SIEM

LogRythm heeft een True Unlimited Data Plan voor zijn NextGen SIEM gelanceerd. Terwijl organisaties eerst meer betaalden wanneer de hoeveelheid data toenam, is dat dus niet langer het geval. Daarmee wil het bedrijf CISO’s voorspelbaarheid bieden en het risico van onbeveiligde data beperken.

CISO’s staan volgens LogRythm nu vaak voor moeilijke uitdagingen. De hoeveelheden big data nemen namelijk toe, waarmee ook het aantal en de ernst van datalekken toeneemt. De kosten van het beveiligen van die data in een omgeving kan jaar op jaar verdubbelen, waardoor het lastig is om binnen budget te blijven.

CISO’s moeten dan ook moeilijke en risicovolle beslissingen nemen over welke dat zij niet monitoren en beschermen, stelt LogRythm. Het True Unlimited Data Plan moet dat probleem oplossen, vertelt CEO Mark Logan. Omdat er een consistente prijs is, hoeven CISO’s niet constant naar de directie om extra budget te vragen om zoveel mogelijk in hun omgeving te beschermen.

Het nieuwe model is voor alle bedrijven ter wereld beschikbaar. Nieuwe klanten kunnen direct met een ongelimiteerd Data Plan aan de slag. Bestaande klanten kunnen direct overstappen, mochten zij dat willen. De permanente licentie-optie blijft behouden.

Cloud-versie

LogRythm introduceerde in mei dit jaar ook een cloud-versie van zijn NextGen SIEM-platform. Met het zogeheten LogRythm Cloud worden wekelijks miljarden beveiligingsevents en dreigingsindicatoren verzameld en geanalyseerd. Daardoor is het voor Security Operation Centers (SOC) mogelijk om geavanceerde dreigingen te detecteren en te neutraliseren.

LogRythm Cloud biedt verder end-to-end platformarchitecturen, gepatenteerde machine-gebaseerde analytics en ingebouwde security orchestration-, automation- en response-functionaliteiten (SOAR). De SOAR-mogelijkheden worden aangeboden als integrale set binnen de productlijn, en bestaat onder meer uit incident response playbooks en case management.

Het geheel moet gebruikers een verbeterde mean time to detect en mean time to respond geven, met lage totale kosten. De installatie, het beheer en onderhoud van de cloud-variant vereist namelijk minder tijd.