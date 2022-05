De nieuwe, gratis dienst bepaalt binnen vijf dagen of een organisatie is opgewassen tegen kwetsbaarheden en aanvallen.

Tanium ontwikkelt endpoint security software. Het platform brengt alle endpoints van een omgeving in kaart, waaronder devices, containers en servers. Meerdere tools herkennen en verwijderen verdachte gebruikers, kwetsbaarheden en schadelijk verkeer.

Tanium lanceerde onlangs een gratis dienst. Gebruikers ontvangen binnen vijf dagen een rapport over de cybersecurity van hun omgevingen. De dienst werkt op basis van een agent. Gebruikers rollen de agent op hun endpoints uit, waarna het systeem informatie afleest en de securitystatus bepaalt.

De controle focust op meerdere categorieën. Allereerst wordt elke endpoint vergeleken met compliance-standaarden en een database van bekende kwetsbaarheden. Het uiteindelijke rapport toont het aantal kwetsbare endpoints, de meest opvallende kwetsbaarheden en de compliance-standaarden die niet worden behaald.

Ten tweede kijkt Tanium naar endpoints die ongemachtide gebruikers op het netwerk laten bewegen. Dezelfde endpoints stellen indringers in staat om belangrijke locaties te bereiken. Ten derde rapporteert Tanium over onversleuteld netwerkverkeer en endpoints die onversleutelde data opslaan.

Agent

De dienst is welkom voor organisaties die geen enkel idee hebben van hun bestendigheid. Toch roept de introductie een aantal vragen op. Tanium beweert dat de controle gratis is. Dat klopt, maar een organisatie moet de agent op eigen benen implementeren. De uitrol kost tijd en geld.

Daarnaast is de informatie in het uiteindelijke rapport beperkt. Tanium rapporteert over het aantal kwetsbare endpoints, maar geeft niets weg over de locaties van kwetsbare endpoints. Het is niet tot nauwelijks mogelijk om het rapport voor verbetering te gebruiken. Daarvoor ben je overgelaten aan de betaalde diensten van Tanium.

Ondanks alles kan de controle sommige organisaties in de juiste richting sturen. Het implementeren van de agent kost tijd, maar voor vergelijkbare securitycontroles betaal je een servicetarief. Bovendien gebruikt Tanium dezelfde agent voor zijn betaalde diensten. De nieuwe dienst maakt het mogelijk om de agent uit te proberen voor een latere investering.

