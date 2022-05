Nasuni heeft onlangs Nasuni Ransomware Protection geïntroduceerd. De oplossing moet ongestructureerde file data sneller, efficiënter en goedkoper beschermen tegen ransomware-aanvallen.

Met de introductie van de securityoplossing wil de leverancier van file data-diensten ongestructureerde data beter beschermen tegen de risico’s van een ransomware-aanval. Het gaat hierbij om de eerste ‘inline’ ransomware edge-detectiefunctionaliteit voor file data.

Functionaliteit

De dienst biedt bedrijven na een ransomware-aanval niet alleen snel de mogelijkheid hun file data herstellen, maar ook direct dit soort aanvallen te detecteren. Dit stelt securityteams in staat in minder tijd en met minder middelen de bron van aanvallen te achterhalen. De oplossing gebruikt hiervoor een gecentraliseerde manier van het scannen van bestanden. Dit maakt het mogelijk in realtime aanvallen op iedere edge-locatie te detecteren wanneer er nieuwe bestanden worden aangemaakt door gebruikers of applicaties. Ook is het mogelijk deze scanningsmogelijkheden op te schalen naar honderden edge-locaties, om zo petabytes aan file data te beschermen.

Volgens de file data-specialist biedt de oplossing nu betere securitymogelijkheden voor file data. Niet alleen tegen ransomware, maar ook tegen andere aanvalssoorten. Traditionele backup- en andere gegevensbeschermingsopties waren hiervoor niet geschikt, zo stelt Nasuni.

Cloud object storage en inmutable snapshots

De architectuur van de file data-specialist gebruikt cloud object storage waardoor klanten een onbeperkt aantal onaantastbare snapshots kunnen opslaan. Deze snapshots kunnen zolang het nodig is worden bewaard. Dit moet de tijd die nodig is voor het herstellen van een ransomware-aanval — inclusief het achterhalen van de bron van deze aanval — flink inkorten.

De Nasuni Ransomware Protection-oplossing is een add-on-dienst voor het Nasuni File Data Platform van de file data-specialist. In de laatste release van dit platform zit ook de tool Nasuni Dashboards. Deze tool biedt gebruikers klaargemaakte dashboards voor het beheren van de prestaties van het platform.

