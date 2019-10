Fortinet breidt Security Fabric uit met overname enSilo

Fortinet heeft startup enSilo overgenomen, in de hoop zijn real-time geautomatiseerde detectie- en reactie-mogelijkheden voor endpoint en edge data te verbeteren. De security-startup heeft hier een platform voor, dat geïntegreerd wordt in de producten van zijn nieuwe moederbedrijf.

Startup enSilo maakt technologie voor endpoint detection and response, ook wel EDR genoemd. Dat meldt Fortinet tegenover CRN. Daarmee biedt enSilo diensten voor incident response, evenals real-time bescherming tegen geavanceerde aanvallen. Zo kan de code-tracing-technologie van enSilo aanvallen stoppen, en ransomware en datadiefstal helpen voorkomen.

De startup gebruikt hiervoor een agent die bescherming biedt op meerdere besturingssystemen, waaronder Linux, Windows en macOS. Ook heeft enSilo een integratie met functies voor toegangscontrole en endpoint security, waarmee bescherming rondom het Internet of Things (IoT) geleverd wordt.

De producten kunnen zowel on-premise als in de cloud ingezet worden. Daarbij wordt ook de mogelijkheid geboden om op te schalen naar honderdduizenden endpoints.

Overname door Fortinet

De startup komt nu dus in handen van Fortinet, dat de technologie wil verwerken in zijn Network Access Control-, Security Information and Event Management-, en User Entity Behavior Analytics-oplossingen wil verwerken. De technologie moet met die producten gaan zorgen voor een betere zichtbaarheid in de endpoints en controle over netwerk-, gebruikers- en houtactiviteit.

Het geheel moet de Security Fabric van Fortinet gaan versterken om endpoints en bijbehorende edge-data beter te beschermen, vertelt oprichter, voorzitter en CEO Ken Xie van Fortinet.

De startup was voor de acquisitie ook al een Fortinet Security Fabric-partner. In die rol hielp enSilo organisaties al om de tijd die nodig is om aanvallen te detecteren, onderzoeken en op te lossen te reduceren. Door de startup over te nemen, moet het eenvoudiger worden voor managed security service providers om een allesomvattend en efficiënt managed detection and response-dienst te leveren.