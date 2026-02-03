Eurofiber breidt uit naar Luxemburg met LuxNetwork-overname

Eurofiber heeft de overname aangekondigd van LuxNetwork, een in Luxemburg gevestigde B2B-netwerkprovider. De deal versterkt Eurofibers positie in de Benelux en voegt een extra land toe waar de operator actief is. Luxemburg wordt hiermee een belangrijkere connectiviteitshub binnen het netwerk.

De overname werd vandaag bekendgemaakt. LuxNetwork, opgericht in 2012, heeft zich ontwikkeld tot een leverancier van bedrijfskritische connectiviteitsdiensten tussen Luxemburg en Europese steden met een grote IT-infrastructuur zoals Frankfurt, Brussel, Parijs en Amsterdam. Na de overname wordt LuxNetwork volledig geïntegreerd in Eurofiber België.

400G-ready DWDM-netwerk als troef

LuxNetwork beschikt over een recent uitgerold 400G-ready DWDM-netwerk als backbone. DWDM-technologie (Dense Wavelength Division Multiplexing) vergroot de capaciteit van glasvezelnetwerken door data op meerdere golflengtes tegelijk te versturen via één enkele vezel. Dit maakt het mogelijk om zeer grote datavolumes te vervoeren, een ideaal wapenfeit voor AI-applicaties waarbij datasnelheid veelal de bottleneck is.

De technologie is vooral relevant voor klanten zoals financiële instellingen, media, technologiebedrijven en hyperscalers, stelt Hans Witdouck, CEO van Eurofiber België. “Het hoogwaardige DWDM-netwerk van LuxNetwork versterkt onze internationale footprint aanzienlijk. Hiermee verbreden we ons open-access connectiviteitsaanbod.”

Grensoverschrijdende verbindingen centraal

Met de overname vergroot Eurofiber het bereik en de dichtheid van zijn open-access digitale infrastructuur en versterkt het verbindingen voorbij landsgrenzen. Het bedrijf blijft daarnaast lokaal investeren in Luxemburg, waarbij klanten ondersteuning blijven krijgen vanuit het Luxemburgse kantoor.

Luc Lutot, CEO en oprichter van LuxNetwork, ziet de deal als een logische stap. “Het stelt ons in staat onze expertise uit te breiden en de toenemende vraag naar connectiviteit met hoge capaciteit te beantwoorden”, zegt hij. De expertise en klantgerichtheid van het LuxNetwork-team blijven volgens hem onveranderd.

