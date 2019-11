Trend Micro komt met smart factory security

Trend Micro heeft een nieuw portfolio aan smart factory security-oplossingen aangekondigd. Dit zijn oplossingen voor de beveiliging van industry control system-omgevingen (ICS). Deze oplossingen beschermen ICS-omgevingen tegen cyberbedreigingen, zodat werkzaamheden van bedrijven niet worden bedreigd.



Gartner voorspelt dat er in 2021 zo’n 49 miljard IoT-apparaten verbonden zijn. Trend Micro stelt dat hier ook een significant aantal ICS-apparaten bij horen, en dat daardoor het aantal beveiligingsrisico’s drastisch zal toenemen in industriële omgevingen.



De hoeveelheid gerapporteerde zwakke punten in ICS die van 2017 tot 2018 werden gerapporteerd, nam met ongeveer 224 procent toe: meer dan een verdubbeling dus. Traditionele security-systemen zijn volgens Trend Micro niet gebouwd om dat type omgeving te beveiligen, wat de reden is dat Trend Micro Smart Factory Security heeft geïntroduceerd.

Cybercriminaliteit tegengaan

TXOne, een bedrijf waar Trend Micro voor een groot deel eigenaar van is, heeft twee nieuwe oplossingen ontworpen om cyberdreigingen tegen te gaan in IoT-connected industriële omgevingen. De oplossingen bestaan uit een gespecialiseerde firewall en een intrusion prevention system (IPS), genaamd EdgeFire en EdgeIPS. Deze technologieën moeten het aanvalsoppervlak minimaliseren en beschermen tegen misbruik door cybercriminelen. Verder is er een centrale console die een overzicht geeft van de geïnstalleerde onderdelen. Deze Defense Console werkt in combinatie met de firewall en het IPS, om gebruikers te helpen de bron van cyberaanvallen te vinden.

Verder zijn Trend Micro Safe Lock TXOne en Trend Micro Portable Security 3 vernieuwd. Respectievelijk zijn deze twee vernieuwingen bedoeld voor het beschermen van veelgebruikte operating systems als Windows of Linux, en voor het verwijderen van malware in ICS-omgevingen. Safe Lock TXOne voorkomt bijvoorbeeld dat malware uberhaupt kan draaien, ongeacht wat de bron van de kwaadaardige software is.