Datacenter-appliances Trend Micro maken veiligheid plug-and-play

Securitybedrijf Trend Micro introduceert een nieuwe lijn datacenter-appliances die geleverd worden met vooraf geïnstalleerde AI-securitysoftware. De systemen combineren Dell-hardware met Trend Micro’s Vision One-platform en Nvidia’s Morpheus-framework.

Op softwaregebied wordt Nvidia’s Morpheus-framework meegeleverd. Dit gebruikt GPU’s om AI-modellen te voeden die specifiek zijn ontworpen voor cybersecurity. De modellen detecteren malware en genereren samenvattingen van inbreuken in natuurlijk geschreven rapportages.

Trend Micro’s Vision One-platform geeft automatisch een inschatting van bedreigingen op basis van hun impact en ordent ze. Het softwareplatform kan kwaadaardige activiteit opsporen verspreid over cloud instances, pc’s en andere systemen.

Dell PowerFlex als basis

De nieuwe apparaten zijn gebaseerd op Dell’s PowerFlex-serie. Deze systemen combineren compute en opslag in een geïntegreerde behuizing. Gebruikers hoeven hierdoor niet zelf componenten samen te stellen. Feitelijk is er sprake van een plug-and-play systeem voor security. De PowerFlex-lijn als geheel varieert van grote rack-scale systemen tot kleinere aangepaste uitvoeringen. Grotere modellen bevatten naast compute- en storage-capaciteit ook netwerkapparatuur.

De geïntegreerde benadering moet organisaties helpen om sneller cybersecurity-oplossingen te implementeren. Trend Micro positioneert de appliances voor verschillende omgevingen, van cloud tot afgesloten omgevingen die alsnog een securityoplossing vereisen. Het is immers altijd mogelijk dat er ongezien een aanval via een omweg mogelijk is, met een niet opgespoorde poort open bijvoorbeeld.

Breed inzetbaar

De systemen zijn bedoeld voor verschillende scenario’s. Trend Micro noemt cloudomgevingen en geïsoleerde serverparken als voorbeelden. Voor dat laatste geval werkt het bedrijf samen met Dell aan een aangepaste oplossing, dat luistert naar de naam Trend Vision One – Sovereign Private Cloud.

