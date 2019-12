Fortinet neemt security-startup CyberSponse over

Fortinet kondigt de overname van security orchestration-startup CyberSponse aan. Dit is de tweede acquisitie in korte tijd, nog geen twee maanden geleden werd enSilo overgenomen.

CyberSponse specialiseert zich in het maken van systemen die het voor admins makkelijker maakt om de functionaliteiten van meerdere beveiligingstools onder één dak te hebben. Ruim driehonderd tools worden met het CyOPs platform van CyberSponse beheerd en bedrijven kunnen kiezen uit ruim tweehonderd workflow scenario’s die automatisch op bepaalde bedreigingen reageren.

Door de overname kan Fortinet de functies toevoegen aan de eigen lineup van beveiligingsproducten, voornamelijk aan de Security Fabric-suite. Dat bestaat nu nog voornamelijk uit firewall, detectie van zwakke plekken en de bescherming van externe apparaten.

Ken Xie, oprichter en CEO van Fortinet, verklaart het nut van de overname: “De groei van het aantal security-tools heeft ervoor gezorgd dat het beheren ervan lastiger is geworden, waardoor organisaties een groter risico lopen. Met de integratie van CyberSponse’s SOAR-platform in Security Fabric van Fortinet, kunnen we klanten de mogelijkheid bieden om bepaalde processen te standaardiseren. Risico’s en gemaakte kosten, nemen hierdoor af.”

Tweede overname in korte tijd

De overname van CyberSponse komt twee maanden nadat Fortinet het Amerikaanse enSilo opkocht. Ook die overname werd gerealiseerd om een extra functie toe te voegen aan Security Fabric, in dit geval de geautomatiseerde real-time detectie van aanvallen van buitenaf.

Niet alleen Fortinet is druk bezig met het uitbreiden van haar portfolio, ook Palo Alto Networks trok dit jaar meerdere keren de portemonnee om bedrijven op te kopen. Vorige maand nam het voor 150 miljoen dollar de cloudbeveligingsstartup Aporeto over. Over heel 2019 gaf de Amerikaanse beveiligingsgigant ruim anderhalf miljard dollar uit aan de overname van bedrijven.