New Orleans roept noodtoestand uit om cyberaanval

De stad New Orleans heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen en computersystemen van de overheid offline gehaald na een cyberaanval, meldt Silicon Angle. De gemeente liet een dag later weten dat de schade “minimaal” was.

In eerste instantie vreesde men dat het om een forse ransomware-aanval ging. Er zou ook sprake kunnen zijn geweest van een phishing-aanval. Later werd bekend dat daar geen bewijs van was gevonden.

Minimale aanval

Er werd om 5 uur ’s ochtends voor het eerst verdachte activiteit gezien op het netwerk van de stad. Rond 8 uur werden de eerste ambtenaren getroffen. Drie uur later werd de noodtoestand uitgeroepen. Ambtenaren moesten daarop hun computers loskoppelen van het netwerk.

Inwoners van de stad werd gevraagd om hun zaken met de overheid met pen en papier of de telefoon af te handelen.

Kim LaGrue, hoofd informatie van de stad, liet op zaterdag weten dat het om een “minimale aanval” ging. Niemand zou de gemeente om geld hebben gevraagd. Vierduizend computers en vierhonderd servers moesten voor de zekerheid schoongemaakt worden, aldus LaGrue.

Dat zou zijn omdat er mogelijk nog verdachte e-mails de ronde doen, meldt Nola.com. Er werd geen bewijs aangetroffen dat er wachtwoorden of andere belangrijke informatie gestolen is.