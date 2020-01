Nieuwe encryptiechip belooft “onhackbare communicatie”

Een nieuwe cryptografie-chip is ontworpen op basis van chaostheorie en moet perfecte geheimhouding gaan bieden met onbreekbare beveiliging. Op dit moment is de chip nog slechts als prototype ontwikkeld, maar werkt al wel.

De nieuwe chip is ontwikkeld door Center for Unconventional Processe of Science samen met met de Universiteit van St. Andrews en de King Abdullah Universiteit of Science and Technology. Het gaat om een standaard silicon-chip die CMOS-compatible is, wat wil zeggen dat die met hedendaagse computerapparatuur overweg kan.

De onderzoekers die de chip hebben ontwikkeld hebben de lat in elk geval hoog gelegd. Uitspraken als perfecte geheimhouding en onhackbare communicatie zijn erg gevaarlijk. Meestal zorgt dit voor extra aandacht uit de hackercommunity en zijn dit soort initiatieven vervolgens vrij rap gehackt. De toekomt zal uitwijzen hoe goed de chip is. Er is meer dan tien jaar aan gewerkt en afgelopen jaar is er een patent aangevraagd.

De chip kan gebruikt worden op openbare optische netwerken en is in staat om snel en schaalbaar te werken, waardoor die voor een breed scale aan doeleinden ingezet kan worden, inclusief klassieke optische communicatie, maar dan met verbeterde beveiliging. De chip zou daarmee globaal uitgerold kunnen worden tegen wat de onderzoekers noemen, acceptable kosten.

Het gebruikt van cryptografie-chips is niet nieuw, maar het gebruik van chaostheorie wel. De chip gebruikt chaostheorie in combinatie met thermodynamica om signalen te versturen en te meten op lichtsnelheid. Bij chaostheorie wordt het gedrag voorspeld van op het eerste oog onvoorspelbare systemen. Het onvoorspelbare gedrag is vaak onstabiel wat het enorm lastig maakt om het toch goed te voorspellen.

Thermodynamica is een natuurkundig principe waarbij grote verzamelen van deeltjes worden bestudeerd op een macroscopisch niveai. Deze vaak chaotisch bewegende deeltjes bestaan uit moleculen, atomen of elektronen.

De nieuwe cryptografie chip is duidelijk anders ontwikkeld dan we gewend zijn en door complexe natuurkundige principes te gebruiken mogelijk een stuk lastiger om te kraken. De vraag is nu of hackers die dit willen kraken voldoende hebben aan hun huidige kennis of eerst hun natuurkunde kennis moeten gaan uitbreiden.