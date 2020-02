‘Shadow IoT grote dreiging voor bedrijfsnetwerken’

Infoblox publiceert deze week een nieuw onderzoek dat wijst op een significante bedreiging van bedrijfsnetwerken, en wel door het Shadow IoT. Dit bestaat uit devices die wel deel uitmaken van een bedrijfsnetwerk, maar waarvan dit niet bekend is. Voor het rapport What’s Lurking in the Shadows werden 2.650 IT professionals ondervraagd in Nederland, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten.



Het Shadow IoT bestaat dus uit netwerkapparaten en -sensoren die binnen een organisatie worden gebruikt zonder dat de IT-divisie daarvan op de hoogte is. Shadow IoT kan bestaan uit een brede serie verschillende technologieën, van laptops en mobiele telefoons tot tablets of intelligente speakers die gewoonweg niet door de IT-afdeling worden beheerd. Het onderzoek toont aan dat in de afgelopen 12 maanden 80 procent van de IT-professionals dergelijke Shadow IoT apparaten in hun netwerk heeft aangetroffen. Wereldwijd vond bijna een derde (29 procent) er meer dan 20, en in Nederland zelfs meer dan 30.

Volgens het rapport worden, behalve de apparaten die door het IT-team zelf worden ingezet, overal ter wereld nog talloze andere apparaten met bedrijfsnetwerken verbonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonlijke laptops en smartphones. In totaal hebben 87 procent van de Nederlandse ondernemingen meer dan 1.000 apparaten op hun netwerken aangesloten (dat is 9 procent meer dan het internationale gemiddelde).

Beleid

Negentig procent van de IT-professionals maakt zich met name zorgen over het gebruik van Shadow IoT apparaten in vestigingen en branche offices. Om de dreiging van Shadow IoT op het netwerk aan te pakken heeft 93 procent van de Nederlandse organisaties (89 procent wereldwijd) securitybeleid opgesteld voor persoonlijke IoT-apparaten. Hoewel de meeste respondenten vertrouwen hebben in dat beleid, verschilt dat vertrouwen wel sterk per regio. In Nederland noemt 58 procent hun beleid “zeer effectief”, maar in Spanje bijvoorbeeld geldt dat maar voor 34 procent van de respondenten.