Wereldgezondheidsorganisatie doelwit geavanceerde cyberaanval

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is eerder deze maand aangevallen door elite hackers. Dat meldt Reuters op basis van bronnen binnen de organisatie. Volgens de bron was er in korte tijd een grote toename aan aanvallen op de systemen van de WHO.

Volgens het hoofd van de beveiliging bij de WHO, Flavio Aggio, is het niet bekend wie er achter de cyberaanval zit. Wel kon hij melden dat de hackers er niet in zijn geslaagd om de systemen van de organisatie binnen te dringen. Volgens Aggio probeerden de hackers met een nepwebsite die sterk leek op het interne mailsysteem van de organisatie achter wachtwoorden van medewerkers te komen.

Het is niet nieuw dat de Wereldgezondheidsorganisatie een doelwit is van hackers, maar sinds de uitbraak van het coronavirus wereldwijd is er volgens Aggio een enorme toename aan hackpogingen. Het is niet duidelijk wat de motieven zijn van de hackers.

Veiligheidsexperts waarschuwden al eerder voor cyberaanvallen op organisaties die in het bezit zijn van cruciale informatie omtrent het coronavirus. Informatie over tests of mogelijke vaccins zijn veel geld waard, maar kunnen ook van grote waarde zijn voor overheden.