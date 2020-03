FireEye meldt meer hacks gericht op industrie, Siemens gewild doelwit

Cybersecuritybedrijf FireEye waarschuwt voor de toename van hackingtools die gericht zijn op Industrial Control Systems (ICS). Uit onderzoek van FireEye blijkt dat er steeds meer van dit soort tools verspreid worden, waardoor het veel makkelijker wordt om bedrijfssystemen binnen te dringen en te manipuleren.

De hacking tools gericht op ICS zijn geen nieuw fenomeen, maar ze worden wel steeds wijder verspreid. Hierdoor wordt het ook voor minder vaardige hackers eenvoudig om bedrijfssystemen aan te vallen. Dit zorgt ervoor dat het risico voor de industriële sector om doelwit te worden van een cyberaanval toeneemt.

Volgens het beveiligingsbedrijf zijn sommige tools erg gedateerd. Echter zijn de meeste tools ontwikkeld in het afgelopen decennium, waardoor veel moderne systemen mogelijk kwetsbaar zijn.

Siemens-systemen belangrijk doelwit

Wat ook zorgelijk is volgens FireEye, is dat een steeds groter deel van de tools gericht is op specifieke systemen. Fabrikant Siemens is hierbij een gewild doelwit. Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de onderzochte hacking tools gericht zijn op systemen van de Duitse fabrikant.

De onderzochte hacksoftware is ook zeer specialistisch. Zo zijn er verschillende tools voor het scannen van netwerken, het manipuleren van systemen, het verspreiden van malware of het installeren van ransomware.

Het is volgens FireEye belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van het bestaan van dit soort tools en adviseert bedrijven in de sector om passende maatregelen te nemen.