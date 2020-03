Aantal phishingmails ruim zes keer zo groot na uitbraak coronavirus

Mensen die thuiswerken vanwege het coronavirus zijn volgens onderzoekers van verschillende cyberfirma’s veel vaker het doelwit van phishing-campaigns. Volgens Barracuda Networks is het aantal gerapporteerde phishingmails in één maand tijd met bijna zevenhonderd procent toegenomen.

Begin dit jaar stond de teller van phishingmails met een corona-gerelateerd onderwerp op 137, met één maand later al een aanzienlijke toename naar 1188. In maart is dat aantal toegenomen naar meer dan 9000, wat een slordige 667 procent meer is dan één maand eerder.

Imitaties

Niet alleen doen de hackers in de e-mails zich voor als diensten die vaak worden gebruikt door mensen die vanuit huis werken (zoals One Drive), ook wordt de World Health Organization geïmiteerd en zijn er mails aangetroffen die gebruikers voorhouden dat ze namens een goed doel contact zoeken. Gebruikers wordt dan gevraagd om bij te dragen aan de bestrijding van het virus, maar in werkelijkheid gaan hackers aan de haal met data.

Ondanks de toename in phishingmails met een corona-thema, is het percentage daarvan op algehele basis relatief klein. Slechts twee procent van alle email-aanvallen (over heel maart constateerde Barracuda er ruim 450.000) heeft met corona te maken. Het doel van al die campaigns is wel hetzelfde: inloggegevens van gebruikers buitmaken.