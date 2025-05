Microsoft Fabric is het nieuwe Office, maar dan voor dataplatformen

Microsoft kondigt tijdens Build 2025 belangrijke nieuwe functies aan voor Microsoft Fabric. Wij spraken voorafgaand aan de conferentie met Arun Ulag, die als Corporate Vice President Azure Data bij Microsoft verantwoordelijk is voor deze ontwikkelingen. Een ding is duidelijk: Microsoft Fabric is uitermate belangrijk voor het bedrijf, maar kan dat ook worden voor klanten van Microsoft.

Microsoft Fabric is een fabric in de bekende zin van het woord, dus een conceptuele laag die losstaande componenten met elkaar verbindt. In tegenstelling tot veel andere fabrics is Microsoft Fabric echter ook een product, een platform. Dat wil zeggen, organisaties kopen Fabric-capaciteit in op Azure als ze er gebruik van willen maken. Bij veel andere aanbieders van fabrics een toevoeging is aan bestaande componenten, die op die manier beter met elkaar kunnen integreren. Je kunt het bij die leveranciers vaak niet als line item op de maandelijkse rekening afnemen. Het is er gewoon en de componenten die het ondersteunen maken er gebruik van.

Het feit dat Microsoft van Fabric een echte SaaS-dienst maakt, geeft aan dat het veel mogelijkheden ziet. Uiteraard vanuit commercieel perspectief, want nu kan het nog iets anders verkopen vanuit Azure. Maar het geeft wat ons betreft ook aan dat Microsoft Fabric een zeer belangrijke ontwikkeling is voor het bedrijf. Voor klanten moet Azure nog meer waarde gaan hebben op deze manier. Dat zou ervoor moeten zorgen dat die nog meer gaan doen binnen de cloudomgeving van Microsoft, wat uiteraard weer gunstig is voor het bedrijf qua omzet en dergelijke.

We hebben het met Ulag over drie nieuwe toevoegingen aan Microsoft Fabric: native Cosmos DB-integratie, een ‘Chat with your data’-functionaliteit en een digital twin builder.

Microsoft Fabric: de eerste 18 maanden

Microsoft Fabric heeft in de afgelopen anderhalf jaar sinds de lancering een indrukwekkende groei doorgemaakt, geeft Ulag aan. Hij haalt een uitspraak van Satya Nadella aan tijdens een recente earnings call. Die noemde het toen het snelstgroeiende data- en analyseproduct dat Microsoft ooit heeft gelanceerd. Inmiddels maken meer dan 21.000 organisaties, waaronder 70% van de Fortune 500-bedrijven, gebruik van het platform.

Microsoft Fabric begon ongeveer 18 maanden geleden als een analyseplatform, maar heeft sindsdien een aanzienlijke evolutie doorgemaakt. “Vorig jaar november hebben we een grote stap voorwaarts gezet door real-time intelligence toe te voegen aan Fabric”, geeft Ulag aan. Dat maakte het meteen veel interessanter voor OT use cases, volgens hem. Ook werd SQL Server als native workload toegevoegd aan het platform.

Microsoft zet nu opnieuw een grote stap door Cosmos DB (een NoSQL-database) als native workload aan Fabric toe te voegen, naast de al bestaande native integratie met SQL Server. Dit is de eerste van drie belangrijke aankondigingen die Microsoft tijdens Build 2025 doet met betrekking tot Fabric. “Met deze toevoeging evolueert Fabric van een analyseplatform naar een volledig dataplatform,” aldus Ulag.

Native Cosmos DB-integratie

Tot nu toe was het al mogelijk om data uit verschillende bronnen, waaronder Cosmos DB-databases, aan OneLake, de data lake-component van Fabric, toe te voegen. Dit was echter nog geen native integratie. Die komt er nu wel.

Waarom is het belangrijk om juist een native integratie van Cosmos DB met Microsoft Fabric te hebben? Ulag legt uit wat er allemaal moet gebeuren als je databases niet native in Fabric draait: “Als je Cosmos DB of SQL gebruikt, moet je nog steeds een aparte Cosmos DB-instance of SQL-instance opzetten. Je moet de capaciteit configureren, de clusters beheren, netwerken configureren, storage instellen, credentials beheren.” Dit alles betekent een behoorlijke belasting voor eindgebruikers.

Met de native integratie hoeft dit allemaal niet meer, is het punt dat Ulag wil maken. Ontwikkelaars kunnen Cosmos DB in Fabric gebruiken zonder zich zorgen te maken over de onderliggende infrastructuur. Dit past naadloos in de Software-as-a-Service benadering van Fabric, waarbij Microsoft de complexe infrastructuurdetails afhandelt zodat ontwikkelaars zich kunnen concentreren op het creëren van business value.

De integratie heeft ook belangrijke voordelen voor het bouwen van AI-applicaties. “De onderscheidingen tussen SQL-databases, NoSQL of documentdatabases, in-memory databases, analytische databases, real-time databases en vectordatabases vervagen snel,” stelt Ulag. “Ontwikkelaars mixen en matchen deze mogelijkheden om nieuwe AI-applicaties en workloads te bouwen.” De gedachte hier is dat dit een stuk soepeler gaat als deze Microsoft Fabric als basis gebruiken.

‘Chat with your data’: Power BI krijgt AI-boost

De tweede grote aankondiging betreft een functie genaamd ‘Chat with your data’. Deze nieuwe functionaliteit richt zich op Power BI, Microsofts business intelligence-tool die volgens het bedrijf meer dan 400.000 betalende organisaties en 30 miljoen maandelijks actieve zakelijke gebruikers heeft. Het was ook vanaf het begin onderdeel van Microsoft Fabric.

De ‘Power BI agent’ stelt gebruikers in staat om via natuurlijke taal vragen te stellen over de bedrijfsdata. Het systeem gebruikt de volledige Power BI-database (die sowieso al in OneLake staat) en presenteert antwoorden met Power BI-visualisaties. Ulag benadrukt hier dat het belangrijk is dat deze agent identieke antwoorden geeft als wat gebruikers in Power BI zelf zouden zien. Daar heeft Microsoft dan ook veel tijd ingestoken. “Dit is essentieel voor het behouden van vertrouwen in de uitkomsten”, merkt hij terecht op.

Een belangrijk onderdeel voor de kwaliteit van deze nieuwe functionaliteit, is het semantische model dat achter elke Power BI-rapportage zit. Dit model bevat business-vriendelijke namen, relaties tussen tabellen, maten, definities, berekeningen en hiërarchieën. Het is een laag businesslogica bovenop gestructureerde data. Het is niet nieuw overigens, Microsoft heeft het semantische model initieel ontwikkeld voor SQL Server, zo’n tien jaar geleden. Een dergelijk model kan heel klein zijn, maar ook eentje die een volledige enterprise-omgeving in kaart brengt.

De reden dat het hebben van een semantisch model belangrijk is bij de nieuwe functionlitiet van Power BI, is dat “LLM’s moeite hebben met gestructureerde data zonder semantisch model”, legt Ulag uit. Met 10 miljoen semantische modellen die al in de Power BI-service draaien, hebben klanten volgens hem een enorme voorsprong.

‘Chat with your data’ komt niet alleen beschikbaar in Power BI zelf, maar verschijnt binnenkort ook in Microsoft Teams en later in Microsoft 365 Copilot.

Digital Twin Builder voor modelleren fysieke en logische

De derde aankondiging betreft een Digital Twin Builder. Deze toevoeging stelt gebruikers in staat om fysieke of logische entiteiten te modelleren in Fabric en deze te verbinden met verschillende databronnen die Fabric al kan inlezen. Op deze manier krijg je een volledig digitale weergave van een machine, een hele fabriek of een bedrijfsproces.

Let wel, het gaat hier om een ‘plaatje’ dat alleen uit data bestaat, niet zozeer om een visuele weergave van een vliegtuigmotor bijvoorbeeld. Maar als je alle data in de juiste relatie tot elkaar zet binnen een digital twin in Microsoft Fabric, heb je alle data die nodig is om goed inzicht en overzicht te hebben. Vanwege de relatief recente toevoeging van real-time intelligence, houd je dat inzicht en overzicht ook, is het idee. Zo kan telemetrie van een machine direct gekoppeld worden aan het digital twin-model, waardoor realtime inzicht ontstaat in de prestaties van die machine, of van een hele fabriek met machines.

Hoe zit het met datasoevereiniteit?

Een belangrijke vraag tegenwoordig, met name buiten de VS, is hoe het zit met de soevereiniteit van de data van organisaties in dit soort omgevingen. Aangezien Microsoft Fabric de banden met de data nog wat verder aan lijkt te halen, kunnen we ons voorstellen dat klanten hier vragen over hebben. Staat de data van een organisatie wel goed in dit nieuwe SaaS-aanbod van Microsoft?

Als we bovenstaande vraag aan Ulag stellen, krijgen we een antwoord dat met name de nadruk legt op de openheid van de omgeving. Microsoft Fabric geeft data altijd weer in een open format. Denk hierbij met name aan Apache Parquet, Delta Lake en Iceberg. Daarnaast gebruikt Microsoft voor Fabric dezelfde REST API die het al jaren gebruikt (Azure Data Lake Gen2) en waar klanten al aan gewend zijn als het goed is. Het punt dat hij wil maken is dat klanten dus altijd bij al hun data kunnen in Microsoft Fabric. “Wij zijn de beheerders van hun data en willen ervoor zorgen dat die volledig open is”, vat hij het samen. Goed om hierbij op te merken is ook nog dat Microsoft Fabric gewoon in de eigen tenant van organisaties draait, niet ergens anders.

Bovenstaande openheid is natuurlijk een goede zaak. Een echt antwoord op onze vraag is het echter niet helemaal. Organisaties zullen momenteel vooral willen weten of ze ook daadwerkelijk altijd bij hun data kunnen, zeker gezien wat er de laatste tijd allemaal gaande is op dit vlak. Data mag opgeslagen worden in open formaten en via bestaande API’s volledig toegankelijk zijn, als Microsoft om wat voor reden dan ook besluit (of moet besluiten) om de weg ernaartoe te blokkeren, heeft een organisatie er alsnog geen toegang toe. Dat is niet uniek voor Microsoft Fabric overigens, maar voor alle diensten die buiten de eigen organisatie draaien.

Wordt Microsoft Fabric het Office voor data?

Microsoft Fabric is een onderdeel van Azure waar Microsoft heel veel tijd, investeringen en moeite in heeft gestopt. In 18 maanden is er al veel vooruitgang geboekt, dat is duidelijk. Het is ook nog lang niet klaar, schatten we in. Microsoft zal Fabric snel verder uit willen bouwen naar nog meer functionaliteit. Het zal alleen maar belangrijker en beter worden. Er zit zonder meer enorm veel potentie in Microsoft Fabric.

Het doel van Microsoft met Fabric is het beste te visualiseren door iets wat Ulag tijdens ons gesprek zegt. “Dertig jaar geleden hadden Word, dat het moest opnemen tegen Word Perfect en Excel dat concurreerde met Lotus. Toen realiseerden we ons dat de echte mogelijkheden niet bij die afzonderlijke producten ligt, maar bij het helpen van klanten in hun productiviteit. Dat is de reden dat we Office hebben gemaakt. Dat is niet zomaar een bundel van verschillende onderdelen, maar producten die samenwerken en een enkele, uniforme ervaring bieden. We doen nu precies hetzelfde met Fabric.”

Al volgt Microsoft met Fabric dus een bekende route. Meer integreren om het platform als geheel beter, belangrijker en daarmee ook ‘plakkeriger’ te maken. Dan gaan klanten er uiteindelijk steeds meer gebruik van maken en gaat het Microsoft voor de wind. Daar is niets mis mee wat ons betreft, maar het is wel iets wat organisaties zich terdege moeten realiseren voordat ze ermee beginnen. Want als je er eenmaal inzit, is het lastig om er weer uit te komen, zo leert de ervaring.

Beschikbaarheid

De native integratie van Cosmos DB in Microsoft Fabric gaat vandaag in publieke preview. De agent voor Power BI is vanaf nu beschikbaar, terwijl die voor Teams er binnen een week aankomt en over enkele maanden in Microsoft 365 Copilot. Van de Digital Twin-functionaliteit hebben we niet helemaal duidelijk doorgekregen wanneer die beschikbaar is, maar we vermoeden dat dit meteen na de aankondiging is. Mocht dat niet zo zijn, dan passen we dat hier later nog aan.

Tot slot is het nog goed om te wijzen op de tamelijk ruimhartige gratis proefversie van Microsoft Fabric. Ontwikkelaars kunnen zich hiervoor aanmelden zonder dat ze daarvoor een creditcard of Azure-abonnement nodig hebben, horen we van Ulag. Ze krijgen dan 17.000 dollar aan Azure-capaciteit die ze gedurende twee maanden mogen besteden. Dit doet Microsoft volgens hem zodat ontwikkelaars ook daadwerkelijk echt iets gaan bouwen waaruit de kracht van Fabric naar voren kan komen.

