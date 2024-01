De Nationale Politie heeft onlangs een grote phishingzaak weten op te lossen. Hier slaagden ze in door onder meer actief mee te luisteren. In deze zaak wisten de criminelen via phishing bankgegevens te ontfutselen van ongeveer 30 slachtoffers, waarvan zij meer dan 70.000 euro wisten buit te maken.

Volgens de politie deden de criminelen zich voor als KVK- of DigiD-medewerkers in hun phisingmails aan de slachtoffers. Wanneer de slachtoffers deze e-mails beantwoordden en daarbij gegevens achterlieten, werden zij gebeld door een ‘bankmedewerker’ die hen vertelde dat zij waren gehackt.

Vervolgens werden de slachtoffers overgehaald zogenoemde ‘Anvdesk’-software te installeren. Deze software was echter een trojan, waarmee de criminelen in staat waren op afstand de computers van gebruikers over te nemen. Vervolgens konden ze via internetbankieren het geld van de bankrekeningen wegsluizen. Daarnaast kwamen de criminelen bij sommige slachtoffers aan de deur om pinpassen of andere waardevolle spullen weg te halen.

Voorlopig 30 slachtoffers

Na aangifte door meerdere slachtoffers in Utrecht, bleken de criminelen in het hele land ongeveer 30 slachtoffers te hebben gemaakt. De criminelen waren daarnaast in staat om op deze manier meer dan 70.000 euro te stelen.

Uiteindelijk bleek de politie in staat live mee te luisteren en te constateren dat de criminelen als een professionele belcentrale te werk gingen.

Zes arrestaties

Het politieonderzoek leidde vorige week tot de arrestatie van zes verdachten uit Amsterdam, Almere en Heemskerk. De verdachten zijn tussen de 23 en 48 jaar oud. Het bericht over de arrestaties volgde vandaag.

Bij de aanhoudingen zijn verder pinpassen en verschillende communicatiemiddelen zoals laptops en telefoons in beslag genomen. De politie verwacht dat in het nadere onderzoek nog meer slachtoffers worden aangetroffen.

Wat de precieze rol van de zes verdachten bij deze oplichtingspraktijken was, moet verder politieonderzoek uitwijzen. Inmiddels is één verdachte vrijgelaten.

