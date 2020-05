Deloitte en Palo Alto Networks werken samen rond cybersecurity

Deloitte heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met Palo Alto Networks. Het doel van de nieuwe samenwerking is onder meer het uitbreiden van Deloitte’s portfolio van managed security services voor klanten over de hele wereld.

De samenwerking tussen Deloitte en Palo Alto Networks bevat ook de integratie van Cortex XDR, Cortex XSOAR (voorheen Demisto) en Prisma Cloud-oplossingen in Deloitte’s EMEA Cybersphere Center security catalog.

Volgens het bedrijf, zal Deloitte’s EMEA Cybersphere Center nu beschikken over een set-up die “security coördinatie, automatisering, monitoring en responstaken kan uitvoeren om de meest geavanceerde bedreigingen in elke omgeving aan te pakken”.

In het kader van de samenwerking implementeert Cortex XSOAR in het SOC van Deloitte geïmplementeerd. Deze implementatie stelt het team van Deloitte in staat zijn huidige capaciteiten te vergroten, waardoor het beter voorbereid is op het aanpakken van complexe cybersecurity dreigingen.

Deloitte’s managed services portfolio

De integratie van Cortex XDR en Prisma Cloud in Deloitte’s managed services portfolio zal Deloitte ook in staat stellen om zijn threat detection- en responsmogelijkheden verder te vergroten. Deze verbeteringen zijn gericht op on-premise en cloud omgevingen. Verder zal Prisma Cloud tools leveren aan klanten voor het monitoren van de security van deze infrastructuren.

“De samenwerking stelt ons in staat om de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren en om de beste dreigingsdetectie- en reactietechnologieën te combineren met de ontwikkeling van technologische processen en de ervaring van onze professionals op alle gebieden van cybersecurity. Dit is een grote sprong voorwaarts voor onze marktgroeistrategie”, aldus César Martín Lara, risico-adviespartner van Deloitte’s cybersecurity afdeling.

Christian Hentschel, president van Palo Alto Networks, sprak ook positief over de samenwerking en voegde daaraan toe: “We zijn verheugd om met Deloitte samen te werken en hen niet alleen te helpen bij het leveren van verbeterde SOAR-mogelijkheden nadat ze onze technologie in hun eigen security operations center hebben geïmplementeerd, maar ook bij het integreren van diensten rond onze bredere Cortex- en Prisma Cloud-oplossingen.”

