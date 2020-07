‘Malware incidenten daalden in 2019 met bijna een kwart’

Het aantal geregistreerde malware incidenten over heel 2019 is volgens Orange Cyberdefense met bijna een kwart gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de resultaten die zijn gepubliceerd in de jaarlijkse Security Navigator van het bedrijf.

Orange Cyberdefense behandelde over heel 2019 bijna 30.000 security-incidenten waarvan het in iets meer dan 20 procent van de gevallen ging om malware. Een daling van 23 procent in vergelijking met een jaar eerder, waardoor het type afzakte naar een derde plaats op de lijst van meest geconstateerde incidenten. Op de eerste plaats staat nu Network en Application Anomalies, waaronder onder andere tunneling, IDS/IPS-alerts en andere aanvallen gerelateerd aan netwerkverkeer vallen.

Volgens het rapport betekent de daling van het aantal gedetecteerde malware-gevallen niet dat deze geen bedreiging meer zijn. Sterker nog, in het begin van 2019 was een duidelijke stijging te zien in het aantal incidenten met betrekking tot cryptominers en exploitkits. Op bepaalde momenten in het jaar is echter een duidelijke daling terug te vinden in het aantal gedetecteerde malware gevallen, wat volgens Orange één belangrijke reden heeft: hackers hanteren tegenwoordig ook kantooruren.

De vakantieperiodes vallen samen met de daling in aantal geconstateerde gevallen, duidelijk terug te zien rondom de kerstperiode en de zomervakantie. Opvallend is ook dat, ondanks de stijging in de waarde van bepaalde cryptovaluta in 2019, het aantal aanvallen met het doel om een cryptominer te installeren niet drastisch toenam.

Kleinere doelen voor hackers

Afgezien van een daling in het aantal malware incidenten, is nog een interessante trend terug te zien over 2019. Het aantal geconstateerde aanvallen op kleine ondernemingen (minder dan duizend werknemers) is licht gestegen ten opzichte van 2018, maar het aantal aanvallen op middelgrote organisaties (duizend tot tienduizend werknemers) aanzienlijk toegenomen. Bijna twintig procent meer gerapporteerde incidenten over het gehele jaar, waardoor grote bedrijven (meer dan tienduizend werknemers) het iets rustiger hebben gekregen.

Bedrijven met meer dan tienduizend werknemers vormen nog steeds het grootste doel voor hackers (bijna zestig procent), maar middelgrote organisaties zijn aantrekkelijker geworden voor kwaadwillende partijen.

