‘Dataverlies neemt toe door thuiswerken’

Een op de vijf bedrijven is door de handelingen van thuiswerkers slachtoffer geworden van een data breach. Dit blijkt uit onderzoek van cybersecuritybedrijf Malwarebytes.

Bedrijven worden sinds de verschuiving van werken op kantoor naar werken vanuit huis steeds meer blootgesteld aan grote cyberrisico’s, met meer data breaches tot gevolg. Het onderzoek onder 200 IT-beslissers toont aan dat 20 procent van de bedrijven een datalek ervoer door de acties van een thuiswerker. Zo’n lek resulteert in hogere kosten, waarbij 24 procent meldt dat ze last hebben van onvoorziene kosten.

Volgens het onderzoek is het gebruik van persoonlijke apparaten voor werk één van de voornaamste oorzaken. Overigens valt hier ook de bedrijven zelf wat te verwijten: 61 procent verplicht thuiswerkers niet om antivirusprogramma’s op hun persoonlijke apparaten te installeren.

Malware

Malwarebytes beweert dat cybercriminelen voornamelijk slecht beveiligde VPN’s van bedrijven, clouddiensten en emailaccounts aanvallen. Ze maken in het laatste geval vaak gebruik van phishingmails waarbij er vaak een nadruk ligt op corona-gerelateerd nieuws. Hier trappen mensen vaker in. Deze mails worden gebruikt om verschillende soorten malware, zoals AveMaria en NetWiredRC, te installeren op het apparaat van het slachtoffer. Hiermee krijgen ze toegang tot het apparaat, controle over de webcam en meer.

Volgens Malwarebytes is het gebruik van AveMaria-malware sinds het begin van de pandemie met 1219 procent gestegen. Het gebruik van NetWiredRC is met 99 procent toegenomen in de eerste zes maanden van het jaar.

Tip: IT’er worstelt met coronagevolgen: met minder sneller innoveren