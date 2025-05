Online criminaliteit neemt toe, verschuiving van cybercrime naar digitale fraude

In het afgelopen jaar heeft Nederland een opvallende verschuiving gezien in de aard van online criminaliteit. Terwijl traditionele cybercrime afnam, steeg de gedigitaliseerde criminaliteit met maar liefst 22 procent. Wanneer beide vormen worden samengevoegd, is er in totaal sprake van een stijging van 11 procent.

De politie heeft in 2024 een significante toename geregistreerd van incidenten waarbij criminelen voornamelijk ICT-middelen gebruiken voor oplichting en fraude. Deze verschuiving van traditionele cybercrime naar gedigitaliseerde criminaliteit kan deels worden verklaard door verbeterde registratiemogelijkheden bij de politie. Toch lijkt er ook een daadwerkelijke trend zichtbaar waarbij cybercriminelen hun werkwijze aanpassen.

Meer registratiemogelijkheden beschikbaar

De politie heeft de afgelopen periode nieuwe mogelijkheden geïmplementeerd om verschillende vormen van gedigitaliseerde criminaliteit beter te kunnen vastleggen. Dit verklaart voor een deel de geconstateerde verschuiving. Desondanks blijft het totaalbeeld zorgwekkend: wanneer cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit samen worden genomen, is er sprake van een stijging van 11 procent in online criminaliteit.

Ondanks de toename van online criminaliteit tonen de cijfers voor traditionele cybercrime een tegengestelde trend. Hier heeft de politie minder incidenten geregistreerd. Voor reguliere cybercrime is het aantal verdachten in 2024 wel licht toegenomen, in lijn met de verhoogde doelstelling die voor dit jaar was gesteld.

Complexe onderzoeken naar cybercriminaliteit

De bestrijding van cybercriminaliteit vindt niet alleen plaats via het opsporen van individuele verdachten. In 2024 heeft de politie 46 fenomeenonderzoeken en 20 high tech crime onderzoeken tactisch afgerond. Deze complexe onderzoeken, uitgevoerd door gespecialiseerde cybercrimeteams, richten zich op het bestrijden van cybercriminelen en hun geavanceerde technologische methoden.

