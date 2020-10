‘Dit jaar twee keer zoveel softwarefouten gevonden’

Hackers die in opdracht van bedrijven de systemen proberen te hacken hebben dit jaar twee keer zo vaak softwarefouten gevonden, zegt HackerOne. Pentesters wijzen daarbij vooral naar de pandemie, die ervoor heeft gezorgd dat bedrijven te snel bepaalde digitale diensten zijn gaan aanbieden.

Ethische hackers vinden in vergelijking met vorig jaar meer dan twee keer zoveel kwetsbaarheden. Dit is te lezen in een rapport van HackerOne. Er schijnen op het platform meer dan 180.000 kwetsbaarheden te zijn geregistreerd. Ongeveer 33 procent van deze kwetsbaarheden zijn dit jaar gevonden.

Pandemie

Het zijn grote aantallen, maar ze zijn niet helemaal verrassend. Het is echt te wijten aan bedrijven die hun personeel moesten laten thuiswerken. Hierdoor zijn er allerlei digitale initiatieven gelanceerd die onvoldoende getest waren. De druk is groot en elke minuut dat werknemers niet kunnen thuiswerken kost veel geld, waardoor sommige bedrijven bewust hebben gekozen om iets te implementeren dat er misschien nog niet helemaal klaar voor was.

Dat merken pentesters, maar ook bedrijven. Bijna 30 procent van de bedrijven merken dat er meer cyberaanvallen worden waargenomen op de security-afdeling. Dat terwijl bedrijven dus ook te maken hebben met een pandemie waardoor ze minder geld te spenderen hebben en juist personeel moeten laten gaan.

HackerOne

Volgens HackerOne is dit een goed moment om te kijken naar nieuwe oplossingen die beter passen bij de huidige situatie. Dat betekent meer dan slechts een nieuwe tool verzinnen: het betekent dat de securityafdeling zoals we die kennen moet veranderen. De traditionele tactieken om de infrastructuur en assets veilig te stellen zijn niet meer voldoende. Er is een grote vraag naar nieuwe, veilige en voordelige mogelijkheden.