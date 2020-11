Citrix onthult nieuwe beveiligingspakketten

Citrix heeft twee nieuwe producten aangekondigd die bedrijven moeten helpen met het het beveiligen van hun cloudgebaseerde applicaties. Secure Internet Access en Secure Workspace Access bevatten verschillende methodes om de verbinding tussen de werknemer en de cloud te beveiligen.

Secure Internet Access is een pakket met beveiligingsoplossingen voor eindgebruikers. In het pakket zit een secure web gateway, een next-generation firewall, een cloud access security broker (CASB), data loss prevention (DLP), sandboxing en aanvaldetectie op basis van kunstmatige intelligentie.

Het andere nieuwe pakket dat Citrix geïntroduceerd heeft, heet Secure Workspace Access. Dit pakket beveiligt cloudomgevingen aan de kant van de servers. Wanneer het pakket gebruikt wordt, krijgen specifieke gebruikers toegang tot alleen de delen van de cloudomgeving die voor hen relevant is. Dit gebeurt op basis van zero trust access, die veel preciezer toegang verleent dan een gemiddelde VPN kan. De oplossing is bedoeld voor zakelijke web- en SaaS-applicaties en is zowel geschikt voor organisaties met beheerde apparaten als organisaties die een bring-your-own-devicepolicy (BYO) hebben.

Integratie met bestaande oplossingen

De twee nieuwe pakketten kunnen samen of los van elkaar gebruikt worden. Ook zijn de systemen in staat om plug & play samen te werken met SD-WAN-oplossingen van derde partijen.

Workspace

Citrix heeft in 2018 een nieuwe koers voor het bedrijf aangekondigd. De focus van het bedrijf ligt voortaan bij de Workspace-app. Techzine heeft daar een uitgebreide achtergrond over geschreven. Ook hebben we de ontwikkelingen besproken in een interview met Citrix-CTO Christian Reilly.