FireEye neemt Respond Software over

Security-bedrijf FireEye heeft overeenstemming bereikt om Respond Software over te nemen. FireEye wil de software van Respond verwerken in zijn eigen producten.

Respond Software is een bedrijf dat zich specialiseert in bedrijven helpen met onderzoeken en begrijpen van beveiligingsincidenten. Dit moet helpen de bedrijven minder afhankelijk maken van goedgetrainde security-analysten, schrijft TechCrunch.

Integratie

Het doel van FireEye is om het Analyst-product van Respond te verwerken in zijn eigen Mandiant Solutions-platform. “Met de positie van Mantiant op de frontlinie, weten we waar we in een aanval naar zoeken. De cloud-based machine learning van Respond vervormt onze expertise in in een product dat snellere uitkomsten kan leveren en meer klanten kan beschermen,” zegt Kevin Mandia, de CEO van FireEye.

Investeringen

Bij de overname is een bedrag van 186 miljoen dollar gemoeid, ongeveer 157 miljoen euro. Dat kan FireEye zich makkelijk veroorloven, aangezien het bedrijf ook meteen heeft aangekondigd dat het in een investeringsronde een bedrag van 400 miljoen dollar (337 miljoen euro) heeft opgehaald bij BlackStone Tactical Opportunities en Clearsky. Clearsky had ook al geld in Respond gestoken.

Deze overname is niet de eerste die FireEye recentelijk heeft afgerond. Vorig jaar nam het bedrijf Verodin over, een startup die zich specialiseerde in het controleren van bestaande beveiligingssetups. Die overname kostte 250 miljoen dollar.

