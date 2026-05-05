Zeekabelbedrijf Prysmian jaagt op overname van 4 miljard en hyperscaler-deals

Italiaans kabelbedrijf Prysmian verkent een mogelijke overname ter waarde van circa vier miljard euro. Tegelijk staat het bedrijf naar eigen zeggen dicht bij langetermijncontracten met hyperscalers voor datacenters. De uitspraken van CEO Massimo Battaini zorgden voor een waardestijging van 6,37 procent binnen enkele uren, op moment van schrijven.

Prysmian specialiseert zich in optische kabels, waaronder de zeekabels die van cruciaal belang zijn voor het wereldwijde internet. Battaini meldde dat aan in een interview dat vandaag werd gepubliceerd. Zijn bedrijf heeft nu genoeg slagkracht om overnames te overwegen. Binnen het komende jaar zou een deal van zo’n 4 miljard euro mogelijk zijn, een hoogte die het vergelijkbaar maakt met het in 2024 overgenomen Encore Wire.

Financiële slagkracht achter de strategie

Om overnames en grote projecten te financieren, keurden aandeelhouders eerder dit jaar een kapitaalverhoging van maximaal tien procent goed. Dat mag ook wel, gezien de ambities van Prysmian. in 2025 behaalde Prysmian een recordomzet van twintig miljard euro, terwijl de transmissiedivisie de winstgevendheidsdoelen voor 2028 al drie jaar eerder dan gepland behaalde. Na Encore Wire nam Prysmian ook Channell over in 2025, waarmee het bedrijf meer dan drieduizend medewerkers aan de organisatie toevoegde.

Hyperscalers als motor voor groei

Naast de uitbreidingsplannen stelde Battaini tegenover Bloomberg dat Prysmian dicht bij het afsluiten van langetermijncontracten met hyperscalers staat. Die deals zijn bedoeld voor toekomstige groei in datacenters. Dergelijke overeenkomsten kunnen de optische kabelcapaciteit in de komende jaren met veertig tot vijftig procent verhogen. De investering daarvoor zou meer dan 1,2 miljard dollar over drie jaar bedragen, met een verwachte omzet van meer dan vijf miljard dollar.

Prysmian innoveert er tevens op los om competitief te zijn. In februari presenteerde het bedrijf een nieuwe singlemode glasvezel met een coatingdiameter van 160 micron, vooral gericht op hogere vezeldichtheid in beperkte ruimtes zoals datacenters.