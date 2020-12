Om een vuist te maken tegen cybercriminaliteit heeft Europol samen met de Amerikaanse overheid diverse VPN- en hostingdiensten offline gehaald. Hierdoor zijn drie VPN-diensten en hun webhostingpartners opgerold, die werden gebruikt door cybercriminelen.

Operatie Nova heeft beslag genomen op insorg.org, inet.com en safe-inet.net. Deze sites maakten gebruik van speciale op criminele gerichte hostingdiensten. Hierbij krijg je clementie voor het gehoste materiaal, waardoor er regelmatig illegale activiteiten op plaatsvinden. Denk aan illegale pornosites, online gokken en dus hacken. Ze worden slinks gebouwd waardoor ze nagenoeg niet te traceren zijn door de overheid.

Criminele hosting

Europol zegt: “Deze hostingdiensten werd gebruikt door de belangrijkste cybercriminelen ter wereld, inclusief operators die verantwoordelijk zijn voor ransomware en andere vormen van ernstige cybercriminaliteit.” De VPN van safe-inet zou voor hoge bedragen worden gebruikt binnen de criminele onderwereld, al is het zeker niet de enige die flinke inkomsten genereert.

De diensten zijn ook betrokken geweest bij de Magecart skim-gang. Tientallen aanvallen werden er gedaan door Magecart. In 2018 was British Airways het slachtoffer, maar ook Cathay, Ticketmaster en Macy’s vielen ten prooi aan de aanvallers.

Internationale samenwerking tegen cybercriminaliteit

Udo Vogel van Reutlingen Police zegt erover: “Het onderzoek van onze cybercrime-specialisten heeft tot zo’n succes geleid dankzij de uitstekende internationale samenwerking met partners over de hele wereld. De resultaten laten zien dat wetshandhavingsinstanties even goed verbonden zijn als criminelen.”

Hoewel meneer Vogel daar zeker gelijk heeft, is het slechts een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien zou er eigenlijk iets in de wet- en regelgeving moeten veranderen om te zorgen dat deze vorm van hosting helemaal niet meer mogelijk is. Er zijn namelijk niet maar drie VPN- en hostingdiensten die veelvuldig worden gebruikt door cybercriminelen, het zijn er enorm veel. Hopelijk komen de organisaties dankzij deze eerste drie acties tot meer inzichten.