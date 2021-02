Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek meldt hack

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek heeft bekendgemaakt dat zijn servers het doelwit zijn geworden van een hack. Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk om subsidieaanvragen te doen.

De NWO heeft de hack aangekondigd op zijn website. Wat de hack precies inhoudt, vermeldt de organisatie niet. Wel schrijft de organisatie dat geen enkele van de applicaties op het netwerk van de NWO momenteel toegankelijk zijn. Hieronder vallen de e-mailadressen van de NWO, Regieorgaan SIA en Regieorgaan NRO. Ook werkt de officesoftware niet. De website van de NWO is nog wel online.

Volgens de NWO is de ISAAC-applicatie, die wordt gebruikt om subsidieaanvragen af te handelen, niet geïnfecteerd. Het systeem draait namelijk op een externe server. Toch heeft de organisatie uit veiligheidsoverwegingen het systeem voor iedere gebruiker afgesloten. De NWO wil eerst zeker weten dat dit systeem niet ook aangetast kan worden.

Subsidieaanvragen niet mogelijk

Doordat ISAAC offline is gehaald, is het niet meer mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen bij de NWO. De organisatie deelt jaarlijks bijna een miljard euro aan subsidies uit aan Nederlandse wetenschappers. De subsidies zijn bedoeld voor onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en voor onderzoeksinfrastructuur.

Hoe lang de NWO niet beschikbaar blijft, is nog niet duidelijk. De organisatie wil geen verdere details over de hack delen en vertelt dat het in de komende weken bekijkt wanneer het subsidieproces weer kan worden opgestart. Veel aanvragen met deadlines in de nabije toekomst moeten worden opgeschoven en de beoordeling van calls waarvan de deadline als gepasseerd is, kunnen niet doorgaan, vertelt de NWO.

Tip: Miljoenen persoonsgegevens uit coronasysteem GGD online aangeboden