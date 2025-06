Techsector roept EU op tot pauze AI Act

De technologielobbygroep CCIA Europe, waarvan grote namen als Alphabet, Meta en Apple lid zijn, roept de Europese Unie op om de invoering van de AI Act tijdelijk stil te leggen. Volgens de organisatie schaadt een overhaaste uitvoering van de wet de technologische ambities van Europa.

De AI Act, die in juni vorig jaar officieel van kracht werd, bevat een reeks bepalingen die in fases worden ingevoerd. Een van de belangrijkste onderdelen, namelijk de regelgeving rond General-Purpose AI (GPAI)-modellen, treedt op 2 augustus in werking. Toch ontbreken er nog altijd essentiële richtlijnen die bedrijven duidelijkheid bieden over hoe zij aan de regels kunnen voldoen. Deze vertragingen wekken steeds meer zorgen. Met name nu de Europese Commissie het risico loopt belangrijke implementatiedeadlines te missen.

Geforceerde invoering belemmert innovatie

Terwijl Europese regeringsleiders donderdag in Brussel bijeenkomen om te spreken over de afnemende concurrentiekracht van de EU, klinkt vanuit de techsector een dringende oproep tot uitstel. Volgens CCIA Europe moet Europa de invoering van de AI Act uitstellen totdat het volledige juridische kader op orde is. Een geforceerde invoering zou niet alleen innovatie kunnen belemmeren, maar ook de economische potentie van AI in Europa – geschat op 3,4 biljoen euro tegen 2030 – in gevaar kunnen brengen.

De organisatie stelt dat het huidige tijdschema van de Commissie onrealistisch is. Ze pleit daarom voor een beleidswijziging die bedrijven in de techsector meer rechtszekerheid biedt, zeker zolang cruciale normen nog niet zijn uitgewerkt of te laat beschikbaar komen. Uitstel zou ruimte bieden om het regelgevend kader af te ronden en ondernemingen voldoende tijd geven om aan de nieuwe regels te voldoen.

Volgens Daniel Friedlaender, senior vicepresident en hoofd van het Brusselse kantoor van CCIA Europe, is het onverstandig om leiderschap op het gebied van AI na te streven terwijl tegelijkertijd beperkende maatregelen worden doorgevoerd. Hij stelt dat de wet voorlopig gepauzeerd moet worden om verdere vertraging van innovatie te voorkomen.

Boniface de Champris, senior beleidsadviseur bij CCIA Europe, benadrukt dat de EU snel moet handelen als ze haar economische AI-doelstellingen wil realiseren. Hij wijst erop dat veel overheden en technologiebedrijven hun zorgen hebben geuit, en dat de Commissie het proces moet vereenvoudigen en uitstellen om bedrijven een eerlijke kans te geven zich aan te passen.

De oproep van CCIA Europe sluit aan bij recente signalen van nationale overheden en leden van het Europees Parlement die aangeven dat het huidige kader verwarrend is en onvoldoende voorbereidingstijd biedt voor betrokken partijen.