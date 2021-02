Palo Alto Networks legt 156 miljoen dollar neer voor Bridgecrew

Palo Alto Networks neemt voor 156 miljoen dollar (130 miljoen euro) cloudsecurityspecialist Bridgecrew over. Met de overname biedt de Amerikaanse securityspecialist een platform voor de beveiliging van de complete ‘application lifecycle’.

Palo Alto Networks krijgt vooral technologie in handen om security al vanaf de start van het applicatieontwikkelproces standaard in de infrastructuur mee te nemen. Bridgecrew is namelijk een bedrijf dat ‘shift left’ als basis heeft. Hierbij zorgen ontwikkelaars en DevOps-teams ervoor dat securitystandaarden voor de infrastructuur standaard in het applicatieontwikkelproces worden gehandhaafd.

Infrastructure-as-a-Code

Ook focust Bridgecrew zich op Infrastructure-as-Code (IaC). Dit proces zorgt ervoor dat de configuratie van de infrastructuur met code al tijdens het ontwikkelen van applicaties wordt ‘ingebouwd’. Bridgecrew heeft voor dit ontwikkelproces een eigen IaC-securityplatform ontwikkeld waarmee de securitystandaarden voor de infrastructuur in het hele applicatieontwikkelproces worden meegenomen.

Daarnaast levert Bridgecrew sinds vorig jaar ook een open-source IaC-scanner; Checkov. Deze scanner is inmiddels al meer dan een miljoen keer gedownload.

Integratie met Prisma Cloud

Palo Alto networks is van plan het IaC-securityplatform te integreren in zijn eigen cloudsecurityplatform Prisma Cloud. Klanten beschikken hiermee naar eigen zeggen over het eerste volledige cloudsecurityplatform dat de hele applicatiecyclus, van de bouw tot het draaien van de applicaties, bestrijkt. Ontwikkelaars krijgen door de integratie ook toegang tot functionaliteit als security assessment en enforcement in het hele DevOps-proces.

Wat betreft de open-source-activiteiten van Bridgecrew, geeft Palo Alto Networks aan dat deze gewoon worden voortgezet.

