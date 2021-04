Hack treft ICT-beheerder voor notariskantoren

ICT-beheerder Managed IT is slachtoffer geworden van een hack. Om verdere schade te voorkomen, heeft het bedrijf zijn servers en databases afgesloten. Hierdoor kunnen bijna honderd notariskantoren niet bij hun digitale omgevingen en gegevens.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vermeldt dat 96 notariskantoren door “een computerhack” geen akten kunnen passeren. Dit is ongeveer tien procent van alle notariskantoren in Nederland. De kantoren proberen hun klanten voor zover mogelijk hierover te informeren, maar hebben door de hack in veel gevallen ook geen toegang tot de contactinformatie van hun klanten.

Hack bij Managed IT

Computable weet te vermelden dat het gaat om een hack die afgelopen vrijdagochtend bij ICT-beheerder Managed IT plaatsvond. Uit voorzorg hebben de ICT-beheerder en een aantal notariële softwareleveranciers hun servers en databases afgesloten. De website van de ICT-beheerder is op het moment van schrijven ook onbereikbaar. Details over de hack zijn nog niet beschikbaar.

Op navraag door Computable verwijst de security officer van Managed IT door naar Csirt Dsp, het cybersecurityincident-responseteam voor digitale dienstverleners van Economische Zaken. Csirt Dsp vermeldt echter niet te reageren op lopende zaken.

Verkoopovereenkomsten en informatie van kopers

Notariskantoren gebruiken de digitale systemen voor allerlei verschillende doeleinden. Zo worden ze onder andere gebruikt voor het tekenen van verkoopovereenkomsten van huizen, het inzien van informatie over de burgerlijke stand, het Kadaster, banken en hypotheekverstrekkers. Ook kunnen notariskantoren digitaal controleren of er geen beslaglegging ligt op eigendommen van betrokkenen.

Of een hacker toegang tot deze gegevens heeft gekregen, is niet bekend. Ook is er geen informatie over wanneer de diensten weer online komen.

