Hack op Almeerse gemeenteraad treft 2.200 gebruikers

Via de website van de gemeenteraad van Almere zijn halverwege december gegevens van 2.200 gebruikers buitgemaakt. De identiteit van de dader is vooralsnog onbekend.

Uit het forensisch onderzoek blijkt dat de gestolen persoonsgegevens in ieder geval namen en e-mailadressen bevatten. In sommige gevallen zijn ook telefoonnummers en wijken bemachtigd. De buitgemaakte telefoonnummers behoren met name tot medewerkers van de griffie.

Exacte details onbekend

De gemeente Almere ondernam direct actie na het ontdekken van de hack. De website van de gemeenteraad werd offline gehaald en bleef bijna een maand uit de lucht. Daarnaast werd een extern bedrijf ingeschakeld om het datalek te onderzoeken en meer informatie te verkrijgen.

Het onderzoek heeft uiteindelijk niet kunnen achterhalen wie verantwoordelijk was voor de hack en hoe de aanvallers toegang verkregen. De griffie geeft aan dat hackers geen contact hebben opgenomen om geld te eisen, wat mogelijk had kunnen wijzen op ransomware of afpersingspraktijken.

De gemeente meldt dat het externe onderzoeksbureau aanbevelingen heeft gedaan voor betere beveiligingsmaatregelen. Deze aanbevelingen zijn opgevolgd.

Tip: Gemeente Eindhoven koopt deel Brainport Campus