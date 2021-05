Palo Alto Networks brengt Zero Trust IT-omgeving dichterbij

Palo Alto Networks komt met nieuwe features om Zero Trust Network Security eenvoudiger te kunnen implementeren. Het bedrijf wil zo veilige toegang tot applicaties en data garanderen.

Palo Alto Networks ziet het belang van een Zero Trust-architectuur toenemen. Dit komt mede door de rol van hybride werken binnen bedrijven. Volgens de securitygigant is de productiviteit van werknemers inmiddels vaak afhankelijk van ondersteuning aan de werknemer om zich vrij te bewegen binnen en buiten het bedrijfsnetwerk. Een Zero Trust-architectuur kan hierbij bijdragen aan de veilige toegang tot de benodigde apps en data.

Om de Zero Trust-push vorm te geven, gebruikt Palo Alto Networks een Cloud Access Security Broker die toegangsbeheer voor SaaS-applicaties uitbreidt. Ook is er de Cloud Identity Engine om identiteitsbeheerprocessen te vereenvoudigen. Voor deze engine zijn er integraties gebouwd met veelgebruikte identiteitstechnologieën als Microsoft Active Directory, Okta, Google Identity en Ping.

De Zero Trust-benadering moet verder sterkere beveiliging bieden met URL-filtering om Zero Day-webaanvallen te voorkomen. De Domain Name System-beveiliging is er op zijn beurt op gericht te beschermen tegen nieuwe DNS-aanvallen.

Beschikbaarheid op firewalls

Palo Alto Networks brengt de nieuwe mogelijkheden naar alle soorten firewalls, zo geeft het aan. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om hardware-, software- of cloud-gebaseerde firewalls. Volgens Palo Alto Networks is het immers belangrijk dat veilige toegang universeel toegankelijk is, ongeacht waar de gebruiker zich bevindt.

In het bijzonder noemt Palo Alto Networks hierbij de nieuwe Next-Generation Firewalls die gebruikmaken van machine learning, waarmee Zero Trust in de gehele enterprise ontstaat. Hiervoor zijn bijvoorbeeld firewalls beschikbaar voor branches (kleine kantoorlocaties), met de PA-400 Series, maar ook voor grote campussen en hyperscale datacenters middels de PA-5450.

De hardware en nieuwe features zijn vanaf juni beschikbaar. De kleine desktopfirewall PA-410 verschijnt later dit jaar.

