‘Nederlander onzorgvuldig met wachtwoorden’

Nederlanders gaan volgens onderzoek van Orange Cyberdefense onzorgvuldig om met hun wachtwoorden. Bijna de helft (48 procent) bewaart inloggegevens op papier, terwijl ook het hergebruiken van een wachtwoord voor verschillende diensten populair is (55 procent).

Orange Cyberdefense ziet na onderzoek onder bijna 1100 Nederlanders dat 27 procent wachtwoorden opslaat in de telefoon. Bijna een op de vijf Nederlanders bewaart wachtwoorden in een mapje op de pc. Dat is tegen de adviezen van cybersecurityprofessionals in, die vaak een password manager of -kluis aanraden. Dergelijke tools worden in privésfeer door 35 procent gebruikt. Dat is in verhouding tot op het werk een hoog percentage, waar 19 procent het hulpmiddel gebruikt. Slechts 7 procent gebruikt op het werk een wachtwoordmanager die ook privé gebruikt mag worden.

Hergebruiken

Zorgelijk is ook dat 55 procent eenzelfde wachtwoord gebruikt voor verschillende online diensten. Denk hierbij aan e-mail, socail media, webwinkels en apps. Als een kwaadwillende dus de inloggegevens van een gebruiker bemachtigt, is er een grote kans dat die elders te gebruiken zijn. Daarbij stelt een kwart van de Nederlanders dat ze hun meest gebruikte wachtwoord de afgelopen vijf jaar niet wijzigden.

De helft van de Nederlands maakt waar het kan gebruik van tweestapsverificatie. Met deze extra beveiligingsstap laat je op twee manieren zien dat je degene bent die zegt in te loggen. Dat kan bijvoorbeeld een gezichtsscan in combinatie met een vingerafdrukscanner zijn.

Tip: Het verschil tussen tweestapsverificatie en multifactorauthenticatie

Securityprofessionals wijzen al geruime tijd op het belang van een goede wachtwoordstrategie. Vaak kiezen gebruikers simpele wachtwoorden, of verloopt het bewaren of unieke gebruik niet goed zoals het onderzoek bevestigt. Techgiganten zoeken daarom manieren om gebruikers beter te helpen. Password managers kunnen helpen, maar ook passwordless krijgt steeds meer aandacht.