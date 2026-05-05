Infoblox rondt overname Axur af met oog op externe dreigingen

Infoblox heeft de overname van Axur afgerond. Met die stap voegt het DNS-bedrijf bescherming tegen externe digitale dreigingen toe aan zijn portfolio. Axur is een Braziliaans bedrijf gespecialiseerd in het opsporen en verwijderen van bedreigingen buiten de eigen netwerkperimeter. Infoblox komt direct met een nieuwe dienst: Digital Risk Protection Services (DRPS).

DRPS scant dagelijks meer dan 40 miljoen URL’s met behulp van multimodale AI. De dienst detecteert dreigingen als phishing, merkmisbruik, imitatie van executives en blootstelling van inloggegevens op websites, sociale platforms, mobiele apps en het dark web.

De integratie gaat verder dan monitoring. DRPS-bevindingen worden direct doorgestuurd naar Infoblox Threat Defense, zodat kwaadaardige bestemmingen worden geblokkeerd terwijl een takedown nog loopt. Interne assets die verbinding zoeken met die bestemmingen worden tegelijk in kaart gebracht. Dit alles kan binnen minuten na detectie.

“Infoblox breidt zijn leidende positie in preventieve beveiliging uit door zijn mogelijkheden te vergroten om kwaadaardige infrastructuren uit te schakelen voordat ze tegen bedrijven kunnen worden ingezet”, aldus Infoblox-CEO Scott Harrell.

Basis voor Continuous Threat Exposure Management

DRPS is ook de eerste bouwsteen van Infoblox Exposure Management, een breder framework dat de komende maanden verder wordt uitgebreid. Infoblox stelt dat dit bedrijven een doorlopende en meetbare aanpak geeft om risico’s over het volledige aanvalsoppervlak te beperken.

Waar Infoblox traditioneel via DNS dreigingen detecteert en blokkeert, richt Axur zich op hoe dreigingen ontstaan in het bredere digitale ecosysteem, van het dark web tot app stores en sociale media. De gecombineerde threat intelligence moet klanten meer context geven over opkomende dreigingen, met name nu aanvallers steeds vaker AI inzetten voor grootschalige phishing- en fraudecampagnes.

Tip: Infoblox maakt van DNS de eerste verdedigingslinie