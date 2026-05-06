Object First lanceert Fleet Manager voor back-upbeheer op afstand

Object First heeft Fleet Manager aangekondigd. Het is een dienst bedoeld voor bedrijven met een gedistribueerde back-upinfrastructuur. Met zero trust-principes en een enkel dashboard voor Veeam-omgevingen hoopt Object First bovenal gebruiksgemak te bieden. Wie al Ootbi-gebruiker is met een actief supportcontract, kan Fleet Manager zonder extra betaling gebruiken.

De dienst richt zich op organisaties en serviceproviders die meerdere locaties, datacenters of klantomgevingen beheren. Met andere woorden: use cases voor complexe back-upinfrastructuren. Aangezien ransomware het veelal gemunt heeft op back-ups, waar ze ook zitten, moet Object First op allerlei manieren organisaties bestendiger zien te maken. Op de dashboard van Object First is een alert van systemen als de neppe back-up Honeypot te zien, dat vorig jaar werd toegevoegd.

Zero Trust als fundament

Fleet Manager is ontworpen met zero-trust-principes en Secure-by-Design-richtlijnen. Op technisch gebied uit zich dit in het gebruik van uitsluitend telemetriedata, zonder toegang tot de werkelijke back-upgegevens. Daarmee blijven back-ups volledig immutable, zelfs een beheerder met uitgebreide rechten of een aanvaller kan de data niet wijzigen of verwijderen.

Veilige remote toegang verloopt via een zogeheten Zero Access-dienst. Er is geen extra hardware of software nodig. Voor serviceproviders voegt Fleet Manager multitenant visibility toe, waarmee zij meerdere klantomgevingen vanuit één console kunnen volgen, inclusief inzicht in storingen, capaciteitsoverschrijdingen en dreigingen.

Groeiende vraag naar immutable storage

De strategie van Object First lijkt zijn vruchten af te werpen. Het boekte in 2025 een groei van 183 procent in boekingen, gedreven door de toenemende vraag naar ransomwarebestendige on-premises opslag. Fleet Manager is de volgende stap voor het bedrijf, dat zijn Ootbi-platform al eerder uitbreidde met de compacte Ootbi Mini en de Honeypot-detectiefunctie.

“Digitale weerbaarheid begint met inzicht in wat er continu gebeurt binnen je back-upomgeving”, aldus David Bennett, CEO van Object First. “Fleet Manager biedt organisaties de zichtbaarheid en controle die nodig zijn om hun Veeam-back-updata te beschermen.”