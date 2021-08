McAfee komt met zero trust-visie Mvision Private Access

McAfee heeft onlangs zijn zero trust visie Mvision Private Access gelanceerd. Met deze oplossing wil de securityspecialist een totale zero trust-visie leveren vanaf de data tot aan private applicatie- en hybrid cloudomgevingen.

McAfee geeft aan dat de visie het concept van zero trust totaal verandert. In deze visie staat nu data centraal. Dit biedt volgens de securityspecialist een complete zero trust-toegang op detailniveau. Dit betekent onder meer dat nu zero trust kan worden geboden voor private applicaties die niet alleen in on-premises datacenters staan, maar ook in public of hybride cloudomgevingen. Bovendien kan deze data zich daarbij overal bevinden en op ieder device.

Concreet biedt Mvision Private Access continu risicobeheer door uitgebreide ‘device posture’ informatie door McAfee’s Enterprise endpoint security-technologie te laten analyseren en deze analyses te gebruiken. Dit geldt voor zowel beheerde als onbeheerde endpoints.

Integratie met andere oplossingen

De dienst integreert hiervoor onder meer ook met Mvision Unified Cloud Edge-platform voor een zeer lage latency. Andere integratie is er onder meer met de toepassingen binnen UCE, zoals Cloud Access Security Broker en Secure Web Gateway, voor geleverde private access-functionaliteit. Mvision Private Access integreert ook met diverse Identity and Access Management- en multifactor authenticatie-oplossingen van McAfee.

Diverse controlemogelijkheden

De nu uitgebrachte zero trust-oplossing biedt ook controlemogelijkheden op detailniveau voor niet-beheerde devices. Hieraan zijn onder meer ondersteuning voor frictionless en mogelijkheden voor full session control aan toegevoegd. Dit biedt bedrijven onder meer flexibiliteit voor het instellen van hun diverse controle-opties en eisen waaraan deze devices moeten voldoen om toegang te krijgen.

Mvision Private Access is nu beschikbaar.