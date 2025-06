Zscaler breidt Zero Trust uit naar branches, multicloud en remote

Zscaler introduceert een reeks nieuwe oplossingen om Zero Trust naar meer locaties te brengen. De nieuwe functies richten zich op het beschermen van data in gedistribueerde omgevingen zoals branches, multicloud- en remote omgevingen.

De nieuwe oplossingen komen voort uit de groeiende complexiteit die bedrijven tegenkomen. Organisaties worden steeds verspreidder en omarmen meer IoT, OT en multi-cloud architecturen. Deze ontwikkelingen maken het moeilijker om cyberrisico’s goed te beheren. Zscaler introduceerde begin vorig jaar al Zero Trust SASE om de problemen aan te pakken.

Met de nieuwe mogelijkheden voor Zero Trust Everywhere wil Zscalar cybersecurity versterken en netwerkinfrastructuur vereenvoudigen. Tegelijkertijd moeten bedrijven veilig kunnen schalen in het huidige dreigingslandschap. De nieuwe oplossingen zijn nu beschikbaar of toegankelijk voor bepaalde use cases door Zscaler-klanten.

Unified Appliance voor Zero Trust Branch

Het Zero Trust Branch-product maakt gebruik van een unified appliance die communicatie tussen branches, campussen en fabrieken beveiligt. Het segmenteert OT en IoT devices binnen die omgevingen, inclusief legacy OT. Dit gebeurt zonder downtime. De oplossing introduceert tevens disposable jumpboxes waarmee contractanten veilige, tijdgebonden toegang krijgen tot kritieke systemen.

Door firewalls, legacy NAC, complexe VLAN-configuraties en VDI voor remote access overbodig te maken, kunnen organisaties laterale dreigingenbeweging stoppen. Deze aanpak verhoogt niet alleen de beveiliging, maar vermindert ook de complexiteit en kosten aanzienlijk.

Cloud-native service voor workloads

Zero Trust Gateway for Cloud Workloads is een cloud-native service op AWS. Het beveiligt communicatie van workload naar internet en East-West traffic tussen workloads en VPCs/VNETs. Dit kan in minder dan tien minuten zonder het implementeren van agents of virtuele machines. Het is een door Zscaler beheerde dienst die beveiliging in hybride en multi-cloud omgevingen versterkt.

Zscaler Microsegmentation for Cloud Workloads breidt AI-gestuurde segmentatie verder uit naar cloud workloads. De nieuwe host-based Microsegmentation service biedt gedetailleerde host- en proces-level segmentatie policies. Het gebruikt een AI-powered Segmentation engine voor workloads in public clouds zoals AWS en Azure, maar ook voor on-premise datacenter-workloads die op bare metal draaien.