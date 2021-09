‘Persoonlijke informatie buitgemaakt na hackaanval op HAN Hogeschool’

De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) is afgelopen week getroffen door een hackaanval waarbij persoonlijke data is buitgemaakt. Om hoeveel persoonlijke gegevens het gaat, is op dit moment nog niet duidelijk.

In een verklaring stelt de hogeschool dat het deze week is getroffen door een hackaanval op de systemen en dat dit tot een datalek heeft geleid. Via dit datalek is persoonlijke informatie over studenten en medewerkers in handen gekomen van derden.

Na de constatering van de hackaanval hebben de securityprofessionals van de HAN direct maatregelen genomen. Vanwege de gestolen data heeft de hogeschool inmiddels contact opgenomen met de High Tech Crime-unit van de Politie. Ook is het datalek conform de GDPR-regelgeving gemeld bij toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Onderzoek in volle gang

De HAN laat weinig los over de hackaanval en de hoeveelheid gestolen data. In iedere geval is de hogeschool nu bezig met experts van Fox-IT om de omvang van de aanval vast te stellen en deze op te lossen. De HAN geeft aan studenten en medewerkers het advies voorlopig attent te zijn op mogelijke phishing. Ook worden zo snel mogelijk de personen op de hoogte gesteld waarvan is vastgesteld dat persoonlijke informatie is ontvreemd.

Niet de eerste keer in Nederland

De HAN is niet de eerste instelling voor hoger onderwijs in Nederland die getroffen wordt door een hackaanval. Rond de kerstdagen van 2019 was bijvoorbeeld de Universiteit van Maastricht het doelwit van een ransomware-aanval. De universiteit zou de hackers uiteindelijk een bedrag van rond de 200.000 euro als losgeld hebben betaald.