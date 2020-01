‘Universiteit Maastricht betaalt tonnen aan hackers’

De Universiteit Maastricht zou losgeld hebben betaald aan cybercriminelen, nadat de universiteit getroffen was door een ransomware-aanval. Het zou daarbij gaan om een paar ton.

In het weekblad van de universiteit, Observant, wordt gesproken van het betalen van ‘meerdere tonnen’ aan hackers om de versleutelde bestanden terug te krijgen. In ruil voor dat bedrag zou de universiteit wel weer toegang tot de systemen hebben gekregen, maar vooralsnog worden nog geen toezeggingen gedaan over wanneer bepaalde onderdelen weer toegankelijk zijn voor studenten en personeel.

De Universiteit van Maastricht wil zelf nog geen uitspraken doen over of er daadwerkelijk geld is betaald. Het onderzoek loopt nog en men wil de digitale veiligheid niet in gevaar brengen.

Stille Kerst

Nipt voor de kerstdagen in 2019 werd de Universiteit van Maastricht getroffen door een ransomeware-aanval die de systemen gedurende de kerstvakantie platlegde. Op 6 januari wordt het onderwijsprogramma hervat en meer systemen zijn in de dagen voor hervatting weer toegankelijk geworden.

Het is niet de eerste keer dat een universiteit wordt getroffen door een ransomeware-infectie. Enkele jaren geleden was het ook al raak in Canada, hoewel de Universiteit van Calgary ‘slechts’ twintigduizend dollar hoefde op te hoesten om weer toegang te krijgen tot haar systemen.

Antwoord op de grote vraag, ‘wie zit er achter de aanval’, kan nog niet worden gegeven. Wel wordt er hier en daar gewezen naar Rusland, maar bewijs daarvoor is nog niet geleverd. In het geval van de aanval in Canada kon men wél met zekerheid zeggen waar de aanval vandaan kwam. Twee jaar na het incident bleken het Iraniërs te zijn die de systemen hadden geïnfecteerd.