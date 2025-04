Groot datalek treft meerdere Nederlandse ministeries, impact nog onduidelijk

Meerdere ministeries zijn getroffen door een groot datalek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) spreekt van een ‘privacyprobleem’ dat hun ‘volle aandacht heeft’.

Dat melden bronnen van BNR, waarna bevestiging vanuit de overheid volgde. Het datalek raakt naast BZK ook het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG). Mogelijk zijn ook andere ministeries getroffen door het incident, dat nog verder wordt bekeken. De precieze impact en oorzaak van het datalek zijn momenteel onduidelijk.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat het een officiële datalekprocedure doorloopt, waarbij ook de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ingeschakeld.

Onderzoek naar omvang en gevolgen

Een woordvoerder van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Groene Groei laat weten dat ze de situatie onderzoeken en daarbij de gebruikelijke stappen doorlopen. “De situatie en de grootte worden nog onderzocht”, aldus de woordvoerder. Er is inmiddels een team samengesteld om de kwestie grondig uit te zoeken.

Details over de impact en de exacte oorzaak van het datalek worden vooralsnog niet gedeeld. De woordvoerder geeft aan dat dit ‘in het belang van het onderzoek’ is. Ook is nog niet bekend welke invloed het lek heeft op het dagelijkse werk van de ambtenaren binnen de getroffen ministeries.

Datalekken vereisen snelle actie

Volgens de wet moeten organisaties ernstige datalekken binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij gaat het om situaties waarbij persoonsgegevens zijn gelekt of onrechtmatig zijn verwerkt, met mogelijke nadelige gevolgen voor de betrokkenen.

In de komende dagen zal dan ook moeten blijken wat de exacte omvang van het datalek is en welke maatregelen de ministeries nemen om de gevolgen te beperken en herhaling te voorkomen.

