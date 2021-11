‘Cyberaanvallen stijgen met 31 procent, third-party risico’s domineren’

“Voorlopen op cybercriminelen is een constante, onbetaalbare strijd”, zegt 81 procent van de securityprofessionals. Tevens steeg het aantal wereldwijde cyberaanvallen tussen 2020 en 2021 met 31 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van Accenture. Third party-applicaties zijn de grootste risicocategorie: kwetsbaarheden in third-party applicaties zouden de oorzaak zijn van 61 procent van alle succesvolle cyberaanvallen, een stijging van 17 procent sinds 2020.

Daarnaast suggereert Accenture dat cloudsecurity onvoldoende wordt aangehaald bij clouddoelstellingen en -projecten. De meeste respondenten zeggen hun applicaties en data naar de cloud gemigreerd te hebben omreden van kosteneffectiviteit, betrouwbaarheid en toegang tot geavanceerdere technologie. Tegelijkertijd zegt 32 procent dat de cloud niet door hun organisatie wordt overwogen als ondergrond voor security. De cloud zou onvoldoende compliancy en beheersbaarheid bieden, te complex zijn en vaardigheden vereisen waarover de organisatie niet beschikt.

Stijging

Verder neemt Accenture een stijgende lijn in securitybudgetten waar. Het gemiddelde securtitypotje zou in een jaar tijd met 82 procent zijn gegroeid. Goed voor 15 procent van àlle IT-uitgaven, 5 procent meer dan vorig jaar. Accenture benadrukt dat COVID-19 een mogelijke oorzaak is, en stelt dat alleen het onderzoek van volgend jaar kan bevestigen of we van een momentopname of trend spreken.

“55 procent van alle organisaties zijn niet effectief in het stoppen van cyberaanvalen, vinden en dichten van lekken en verminderen van de impact van aanvallen”, blijkt uit het persbericht. De stelling keert overigens nergens in het rapport terug.

