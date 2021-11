MediaMarkt getroffen door een cyberaanval: ‘alles is versleuteld’

Een woordvoerder van MediaMarkt bevestigt dat de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse vestigingen zijn getroffen door een cyberaanval.

Ransomware lijkt de boosdoener. “Alles is versleuteld”, stelt een medewerker tegenover RTL Nieuws. Interne communicatie wijst uit dat de computers in MediaMarkt-filialen onbruikbaar zijn. Van werknemers wordt gevraagd om de computers niet te gebruiken, internetkabels uit kassa’s te halen en niets opnieuw op te starten.

Netwerkinfiltratie

De verbinding van kassa’s lijkt onderbroken. Alleen fysieke producten uit de winkels zijn te scannen en aan te slaan; retourneren en afhalen is niet langer mogelijk, wat op netwerkinfiltratie wijst. De winkels blijven vooralsnog open.

Klantengegevens

De organisatie schijnt zich sinds vanochtend (8 november) van de aanval bewust te zijn. De aanval is bevestigd – details ontbreken. Het is op dit moment niet duidelijk of er klantengegevens op het spel staan.

Tip: Ransomware: hoe gevaarlijk is het en wat kan je ertegen doen?