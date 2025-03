X getroffen door massale cyberaanval: Musk wijst naar Oekraïne

Maandag kampte het sociale mediaplatform X met storingen, veroorzaakt door een massale cyberaanval die mogelijk afkomstig was uit Oekraïne. Elon Musk noemde de aanval bijzonder krachtig en goed gecoördineerd, met implicaties voor de geopolitieke situatie.

Een groot aantal Amerikaanse media schrijft over de aanval. Musk gaf toe niet precies te weten hoe de storing ontstond, maar sprak van een grootschalige aanval om het X-systeem plat te leggen, met IP-adressen die afkomstig leken uit de regio Oekraïne. Hij deed zijn uitspraken tijdens een interview voor Fox Business Network.

Musk voegde eraan toe dat X dagelijks aanvallen ondervindt, maar dat deze aanval bijzonder grootschalig en goed gecoördineerd was, mogelijk uitgevoerd door een grote groep of zelfs een land. Musk gaf aan dat zijn team bezig was met het traceren van de daders. De exacte herkomst en verantwoordelijkheid van de aanval blijven vooralsnog onduidelijk.

X-App veroorzaakte meeste klachten

Volgens Downdetector, een online platform dat serviceonderbrekingen monitort, meldden duizenden gebruikers maandagochtend problemen met het gebruik van X. De eerste storing begon rond 6:00 uur ’s ochtends (ET), waarbij meer dan 22.000 gebruikers aangaven geen toegang te hebben.

De meeste klachten betroffen de app, maar ook gebruikers van de website ondervonden problemen. Na een korte periode van herstel vond rond 9:30 uur een tweede storing plaats, waarbij het aantal meldingen opliep tot 37.000. Later op de dag begonnen de meldingen af te nemen, maar rond de middag steeg het aantal klachten opnieuw tot meer dan 34.000.

Ongelukkige timing

De storingen kwamen op een ongelukkig moment voor de fans van de National Football League (NFL), aangezien de ‘legal tampering’-periode juist gisteren begon. Tijdens deze periode kondigen teams doorgaans transacties, aanstaande contracten en andere sportieve ontwikkelingen aan. Normaal gesproken verspreiden sportjournalisten dit nieuws via X, maar door de aanhoudende storingen moesten zij alternatieve kanalen gebruiken.

Ondanks de grote impact op gebruikers wist X de dienstverlening in de loop van de middag grotendeels te herstellen. Tegen 14:30 uur (ET) konden journalisten van USA TODAY weer inloggen, al bleven sommige functies tijdelijk niet beschikbaar.

De beschuldigingen van Musk dat Oekraïne mogelijk betrokken was bij de aanval komen op een moment van geopolitieke spanning tussen de VS en Oekraïne. Vorige week stopte president Donald Trump de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne en zette hij alle hulp tijdelijk stop. Het Oekraïense Ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde nog niet op de aantijgingen van Musk.