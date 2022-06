De Belgische strijdkrachten moeten honderden access points van het Chinese Huawei vervangen. Minister van Defensie Ludivine Dedonder wil dat er hotspots van een andere leverancier gebruikt worden.

Volgens Het Laatste Nieuws moet het vervangingstraject van de hotspots door de Belgische strijdkrachten met hoge spoed plaatsvinden. Het gaat om de vervanging van zo’n 300 Huawei wifi hostpots die tussen 2016 en 2019 zijn aangeschaft. In totaal werden 610 van deze access points aangeschaft, maar daar zijn er de helft van in gebruik.

De aangeschafte access points moesten op basis van connectiviteit met mobiele netwerken WiFi-verbindingen kunnen opzetten. Deze WiFi-verbindingen werden niet verbonden met de militaire verbindingsnetwerken.

Het besluit van de Belgische minister van Defensie is opmerkelijk, omdat de Belgische strijdkrachten tot nu toe altijd hebben aangegeven geen apparatuur van Huawei te gebruiken. Blijkbaar is dit wel het geval, maar waarom dit niet eerder werd gemeld, is onbekend.

Huawei-apparatuur nog steeds ter discussie

Net als in veel andere Westerse landen staat het gebruik van Huawei-apparatuur door overheden en ook bedrijven flink ter discussie. De Chinese techgigant wordt ervan verdacht mogelijk achterdeurtjes in zijn apparatuur in te bouwen, waardoor de Chinese autoriteiten mee kunnen kijken en de devices wellicht kunnen inzetten voor spionage. De EU heeft hiervoor zelfs speciale regelgeving in het leven geroepen.

Ook in Nederland weert de overheid de appratuur en andere systemen uit zijn IT-omgevingen. Ook andere kritieke infrastructuur en bedrijven, zoals de telecomoperators, mogen verplicht geen apparatuur en systemen van de Chinese techgigant in hun core-netwerken gebruiken.